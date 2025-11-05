新北打造專才媒合平台 今年13大學生入企業實習

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為協助企業解決缺工問題、強化青年職場競爭力，新北市經發局今年持續推動「企業專才媒合平台」計畫。圖／新北市經發局提供
為協助企業解決缺工問題、強化青年職場競爭力，新北市經發局今年持續推動「企業專才媒合平台」計畫，積極促進產學合作，協助企業找人才、學生找舞台。今年已成功促成13名新北大專生進入南亞科技、合普工業等企業實習，讓青年走入真實產線、了解研發流程，企業也能提前布局人才培育。

經發局長盛筱蓉表示，為讓媒合更精準，企業專才媒合平台事前即盤點企業人力現況與技能需求，並整合教育局、勞工局、青年局等跨局處資源，由經發局擔任「媒合單一窗口」，主動協助企業確認需求、配對合適學校並安排洽談，縮短媒合流程，提升合作成功率。

南亞科技薪資任用部林經理指出，公司主要業務為記憶體製造與銷售，此次參與媒合計畫，學生實際投入晶圓收容盒清洗檢測、轉運站拆裝板及自動包裝機操作等任務，貼近半導體生產現場。他也提到，若有更多大學能加入產學合作，將有助學生更快理解自身專業如何應用於產業，減少摸索、提早定位職涯方向，對產業與學生都是雙重助益。

合普工業人資部吳專員分享，今年透過新北市企業專才媒合平台招募實習生，參與電子焊接、PLC配盤、電控設計及自動化展覽等任務。公司八月參加自動化展覽時，也讓實習生同行觀摩，學習產品技術與市場應用。學生在現場展現主動學習、積極提問的態度，讓企業看到新世代的潛力。

參與實習的亞東科技大學通訊系彭姓學生表示，在南亞科技測試生產課的實習過程中，深入了解半導體生產流程與品質控管的重要性，並學會在壓力下保持穩定與專業。「在真實產線上與前輩合作，理解團隊合作與責任的重要，這些是課堂上學不到的」。

另一位許姓學生則在合普工業研發部實習，從零開始學習PLC程式與配電技術，並實際參與公司內部訓練與專案執行，如今已能獨立處理基礎任務並輔助複雜案件。

為協助企業解決缺工問題、強化青年職場競爭力，新北市經發局今年持續推動「企業專才媒合平台」計畫。圖／新北市經發局提供
