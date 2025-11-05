推雙語教學國際招生 元智獲頒國際化績效提升獎

元智大學積極推動雙語教學與招收境外生，國際生和外籍專任教師比率均逾1成，還推動「千人出國計畫」。因國際化相關指標顯著進展，獲英國QS機構頒發「國際化績效提升獎」。

元智大學今天發布新聞稿指出，英國高等教育評比機構QS於11月4日至6日在韓國首爾舉辦「QS 2025亞太地區高等教育高峰會」，會中公布「2026 QS亞洲大學排名」，並頒發獎項表揚表現傑出的高等學府，有1526所亞洲大學進入排名，台灣則有57所學校上榜。

元智大學在亞洲大學排名中名列第236名，並因國際化相關指標的顯著進展，榮獲QS頒發「國際化績效提升獎」，由元智大學副校長徐澤志代表領獎。

元智大學表示，學校自2002年起即以發展「雙語大學」為重點，積極推動雙語教學並招收境外生，營造國際化的學習環境與校園氛圍，各學院均設有英語學士班，並設有校級國際書院，提供完善的國際化教育。管理學院也獲教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」選為標竿學院。

在國際師生比例與多樣性方面，元智大學提到，近年國際生人數顯著成長，目前國際生占全校學生總數約12.87%；外籍專任教師比例也逾10%，為全國綜合大學之冠；學校也在董事會支持下設立「國際研究生獎助學金」，同時推動「千人出國計畫」，補助學生赴海外交換、攻讀雙聯學位與短期研習。

元智大學校長廖慶榮指出，元智以成為全台最具國際化特色的大學為目標，此次榮獲QS「國際化績效提升獎」，是對學校各項國際化的肯定，也是國際化進程中的重要里程碑；未來將持續深化國際鏈結，拓展海外招生與產學合作，培育具全球視野與在地影響力的專業人才。

