快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

推雙語教學國際招生 元智獲頒國際化績效提升獎

中央社／ 台北5日電

元智大學積極推動雙語教學與招收境外生，國際生和外籍專任教師比率均逾1成，還推動「千人出國計畫」。因國際化相關指標顯著進展，獲英國QS機構頒發「國際化績效提升獎」。

元智大學今天發布新聞稿指出，英國高等教育評比機構QS於11月4日至6日在韓國首爾舉辦「QS 2025亞太地區高等教育高峰會」，會中公布「2026 QS亞洲大學排名」，並頒發獎項表揚表現傑出的高等學府，有1526所亞洲大學進入排名，台灣則有57所學校上榜。

元智大學在亞洲大學排名中名列第236名，並因國際化相關指標的顯著進展，榮獲QS頒發「國際化績效提升獎」，由元智大學副校長徐澤志代表領獎。

元智大學表示，學校自2002年起即以發展「雙語大學」為重點，積極推動雙語教學並招收境外生，營造國際化的學習環境與校園氛圍，各學院均設有英語學士班，並設有校級國際書院，提供完善的國際化教育。管理學院也獲教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」選為標竿學院。

在國際師生比例與多樣性方面，元智大學提到，近年國際生人數顯著成長，目前國際生占全校學生總數約12.87%；外籍專任教師比例也逾10%，為全國綜合大學之冠；學校也在董事會支持下設立「國際研究生獎助學金」，同時推動「千人出國計畫」，補助學生赴海外交換、攻讀雙聯學位與短期研習。

元智大學校長廖慶榮指出，元智以成為全台最具國際化特色的大學為目標，此次榮獲QS「國際化績效提升獎」，是對學校各項國際化的肯定，也是國際化進程中的重要里程碑；未來將持續深化國際鏈結，拓展海外招生與產學合作，培育具全球視野與在地影響力的專業人才。

元智大學 國際生 亞洲大學

延伸閱讀

天主教宏仁女中走入歷史 今換上「宏仁中學」新校名迎60周年慶

中山大學舉辦「EMI品保交流會」 專家探討雙語教學成效

國家講座主持人10人摘殊榮 台大包4席、元智成10年唯一入選私校

海大72周年慶表揚署長、立委等10傑出校友 謝國樑、童子瑋同台

相關新聞

台大學號藏歧視文化？校友自曝被酸「洗學歷」釣出一票過來人

時事評論員周偉航日前在Threads爆料，台大學生在萬聖節穿上白色衣服扮成「盧秀燕」打鼓，遭批「有辱台大」，令他感嘆「考進來拿到B開頭的學號再說」。身為台大校友的作家「小花媽」張慧慈也在臉書分享自身經歷，提到就讀台大社會研究所碩士班期間，被同學知道學號是R開頭時曾被嗆「喔，洗學歷的啊！」，引發熱議。

新北打造專才媒合平台 今年13大學生入企業實習

為協助企業解決缺工問題、強化青年職場競爭力，新北市經發局今年持續推動「企業專才媒合平台」計畫，積極促進產學合作，協助企業...

台師大團隊以「渦旋光」實現多階光電記憶 開創儲存新途徑

國立台灣師範大學物理系教授藍彥文、陸亭樺領導研究團隊，成功展示以光的軌道角動量（Orbital Angular Mome...

細胞也有毛 陽明交大研究揭示細胞如何與外界溝通

細胞如何與外界對話？國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所教授王琬菁與黃介嶸帶領研究團隊，利用人類視網膜色素上皮細胞，發現...

創校65年 中山醫大以特展與影像故事回望創辦人初心

中山醫學大學舉辦「創辦人日特展」，以「川流不息・結繩成網」為主題，慶祝創校65周年。活動結合特展與校史紀錄片「做對的事」...

台大、台科大竹北分校 依舊荒涼

新竹縣竹北市20多年前「圈地」近30公頃迎接台灣大學、台灣科技大學進駐設分校，但台科大多次流標重啟招標還未見施工，台大也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。