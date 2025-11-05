快訊

台大學號藏歧視文化？校友自曝被酸「洗學歷」釣出一票過來人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台大校園。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
圖為台大校園。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

時事評論員周偉航日前在Threads爆料台大學生在萬聖節穿上白色衣服扮成「盧秀燕」打鼓，遭批「有辱台大」，令他感嘆「考進來拿到B開頭的學號再說」。身為台大校友的作家「小花媽」張慧慈也在臉書分享自身經歷，提到就讀台大社會研究所碩士班期間，被同學知道學號是R開頭時曾被嗆「喔，洗學歷的啊！」，引發熱議。

小花媽在臉書粉專發文表示，自己剛升上台大社會所的時候，被朋友邀請前往參加一個辦在書店的聚會。正當大家開心聊天時，小花媽被一個同學問道「你學號什麼開頭？」，她回答「R99」。殊不知下一秒，那個同學便說「喔，洗學歷的啊！」，接著就變得比較少跟她聊天了。

聚會結束後，小花媽才從朋友口中得知，台大大學部學生學號以「B」開頭，研究所學生則是「R」開頭，有些人很在意這件事情，認為「B開頭」才是根正苗紅的台大人，而「R開頭」的是研究所才進來「洗學歷」的。朋友安慰小花媽，「你不要太在意，這種人有病」。

小花媽坦言，這樣的情況並非個案，「後面遇到蠻多人都是這樣的」，她也遇過有同學「回推4年想裝B開頭」，結果更加被人嘲笑和看不起。另外小花媽也發現，其他B開頭的同學也會看不起留在國內讀研究所的同學，「只能說歧視是一個迴圈，當你開始歧視他人時，也進入被歧視的隊伍了」。

貼文曝光後，有網友留言，「不知道『裝B』的典故是不是從台大校園來的」、「十年前就有這種純血論」、「文人相輕，自古以然」、「從高中到研究所，誰還記得學號？為什麼要拿這種事比高低？」。

有網友在留言區表示，「有沒有純血，上研究所都會變成R開頭，學號對應的是學籍，大學部跟研究所的學籍本來就不一樣」，小花媽則回答「但歧視鏈的人會直接說B，這樣彰顯自己」。

根據台大教務處官網說明，台大學號共九碼，第1碼英文字母代表身分類別，其中學士班為B、碩士班為R、博士班為D；進修部、交換生、外籍生等則分別有不同字母代號，如E、T、A、C、S、Y、Z等。

