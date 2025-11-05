快訊

太子集團9年在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

創校65年 中山醫大以特展與影像故事回望創辦人初心

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
紀錄片「做對的事」見證中山醫大65周年創校歷程，以及創辦人「醫療為民」的理念。圖／中山醫大提供
紀錄片「做對的事」見證中山醫大65周年創校歷程，以及創辦人「醫療為民」的理念。圖／中山醫大提供

中山醫學大學舉辦「創辦人日特展」，以「川流不息・結繩成網」為主題，慶祝創校65周年。活動結合特展與校史紀錄片「做對的事」放映，回顧創辦人周汝川與周張不夫婦「醫療不是用來賺錢，而是服務人群」的信念，展現學校在AI時代與醫療人力挑戰下，延續醫者初心與教育使命。

中山醫大創立於1960年，以牙醫專科學校起家，發展為兼具醫護、醫事及健康產業領域的綜合醫學大學。此次特展以創辦人精神為主軸，從數位牙醫教學、偏鄉到宅醫療到新南向口腔醫療合作與柬埔寨義診，呈現醫學教育與時代並進的軌跡；同時回顧護理系創系60周年的發展，展出高齡照護與USR行動成果，體現在臨床教育與社會責任上的轉型與深耕。

紀錄片「做對的事」從創校故事出發，帶領觀眾看見周汝川與周張不夫婦如何以牙醫診所收入捐資辦學、親自規劃校舍，並資助清寒學生完成學業的歷程。在學校成立附設醫院、興建台中市首座BOT復健醫院後，更推動整合性醫療照護體系，並創立全台第一個私立大學復健醫學科系。這些發展不僅見證創辦人「醫療為民」的理念，也反映中山醫大在不同世代持續「做對的事」的堅定精神。

中山醫學大學董事長周英香表示，創辦人以「誠愛精勤」為校訓，奠定中山醫大的教育根基，也延伸出重視臨床實務與社會關懷的傳統。她說，在AI與商業盛行的時代，更應提醒學生不忘醫者初心，因為醫療不是一門生意，而是一份對社會的責任。

中山醫學大學校長黃建寧說，中山醫大牙醫系延續創校精神，結合AI數位技術推動教學創新，也持續以國際義診與社區服務落實創辦人理念；護理系則在全台醫療現場人力吃緊的挑戰下，強化高齡照護與臨床訓練，培養能在第一線守護病人的專業人才。他說，這些努力的核心，都是讓醫學教育回到「以人為本」的初衷，讓學生不僅學會治病，也學會看見人的需求。

中山醫大「創辦人日特展」即日起至11月26日於中山醫大正心樓一樓展出，開放民眾自由參觀。

中山醫大展出牙醫系數位教學設備發展歷程，以及臨床應用的成果。圖／中山醫大提供
中山醫大展出牙醫系數位教學設備發展歷程，以及臨床應用的成果。圖／中山醫大提供

中山醫學大學 牙醫

延伸閱讀

40公斤沉重裝備出診像行軍 熱血醫團隊扛1小時走山路不喊累

口長蛆家人驚呆 很多人十多年沒看過牙…看完後感覺牙齒還在

中山醫大65周年 以教育、醫療與影像故事回望創辦人初心

想看牙卻得等一個月？內行教找這1類型牙醫診所比較快

相關新聞

台大、台科大竹北分校 依舊荒涼

新竹縣竹北市20多年前「圈地」近30公頃迎接台灣大學、台灣科技大學進駐設分校，但台科大多次流標重啟招標還未見施工，台大也...

創校65年 中山醫大以特展與影像故事回望創辦人初心

中山醫學大學舉辦「創辦人日特展」，以「川流不息・結繩成網」為主題，慶祝創校65周年。活動結合特展與校史紀錄片「做對的事」...

台大竹北校區閒置多年 地方：信任已被磨光

台大竹北校區閒置多年，長年備受地方批評。在地里長昨直言，「拿了最精華的土地，卻沒有任何作為，愧對竹北人」；地政學者徐世榮...

台大學士班明年提供3491個名額 申請入學管道占51%

115學年升大學繁星推薦、申請入學、分發入學三本招生簡章今日公告。又根據教育部日間部學士班核定招生名額，明年以淡江大學提...

靜宜學生原創作品 舞台劇帶觀眾展開跨越千年時空冒險

靜宜大學中文系學生蔡旻蓁創作並參與演出的舞台劇《時空筆記》在台中港區藝術中心演藝廳登場。作品由阿特文創（ART）導演賴永...

博士生修第2外語 開闢求職新賽道

因應外籍生來台，大學通識中心、華語文中心等多開出中文課職缺，華語教師需求量增，但多需具備全英語教學或華語文證書與進修證明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。