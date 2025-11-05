創校65年 中山醫大以特展與影像故事回望創辦人初心

中山醫學大學舉辦「創辦人日特展」，以「川流不息・結繩成網」為主題，慶祝創校65周年。活動結合特展與校史紀錄片「做對的事」放映，回顧創辦人周汝川與周張不夫婦「醫療不是用來賺錢，而是服務人群」的信念，展現學校在AI時代與醫療人力挑戰下，延續醫者初心與教育使命。

中山醫大創立於1960年，以牙醫專科學校起家，發展為兼具醫護、醫事及健康產業領域的綜合醫學大學。此次特展以創辦人精神為主軸，從數位牙醫教學、偏鄉到宅醫療到新南向口腔醫療合作與柬埔寨義診，呈現醫學教育與時代並進的軌跡；同時回顧護理系創系60周年的發展，展出高齡照護與USR行動成果，體現在臨床教育與社會責任上的轉型與深耕。

紀錄片「做對的事」從創校故事出發，帶領觀眾看見周汝川與周張不夫婦如何以牙醫診所收入捐資辦學、親自規劃校舍，並資助清寒學生完成學業的歷程。在學校成立附設醫院、興建台中市首座BOT復健醫院後，更推動整合性醫療照護體系，並創立全台第一個私立大學復健醫學科系。這些發展不僅見證創辦人「醫療為民」的理念，也反映中山醫大在不同世代持續「做對的事」的堅定精神。

中山醫學大學董事長周英香表示，創辦人以「誠愛精勤」為校訓，奠定中山醫大的教育根基，也延伸出重視臨床實務與社會關懷的傳統。她說，在AI與商業盛行的時代，更應提醒學生不忘醫者初心，因為醫療不是一門生意，而是一份對社會的責任。

中山醫學大學校長黃建寧說，中山醫大牙醫系延續創校精神，結合AI數位技術推動教學創新，也持續以國際義診與社區服務落實創辦人理念；護理系則在全台醫療現場人力吃緊的挑戰下，強化高齡照護與臨床訓練，培養能在第一線守護病人的專業人才。他說，這些努力的核心，都是讓醫學教育回到「以人為本」的初衷，讓學生不僅學會治病，也學會看見人的需求。

中山醫大「創辦人日特展」即日起至11月26日於中山醫大正心樓一樓展出，開放民眾自由參觀。 中山醫大展出牙醫系數位教學設備發展歷程，以及臨床應用的成果。圖／中山醫大提供

