台大竹北校區閒置多年 地方：信任已被磨光

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導

台大竹北校區閒置多年，長年備受地方批評。在地里長昨直言，「拿了最精華的土地，卻沒有任何作為，愧對竹北人」；地政學者徐世榮則說，該地區段徵收欠缺興辦事業計畫，違反公益性原則，導致土地閒置難還。台大竹北校區位於莊敬一路，近國道1號竹北交流道，地方20多年前盼到國立最高學府進駐，迄今卻無重大進展，居民失望透頂。

十興里長毛振福說，當初地方全力支持設校，期盼能帶動地方教育與經濟發展，但台大免費拿了土地卻無任何實質作為，且居民多次建議台大因應竹北人口激增，設置實驗高中，始終石沉大海。他也批台大傲慢，前幾個月校區路樹倒塌，校方僅拉封鎖線，現在樹還倒在那邊。

「地方對台大的信任已經磨光了。」毛振福抱怨，地這麼大，教育、運動或社區用途都能活化使用，卻閒置至此，實在可惜。他也不滿過去台大還會與基層里長聯繫，如今完全中斷互動，令人無法信任。

政治大學地政系兼任特聘教授徐世榮指出，台大竹北校區多年停滯不前，凸顯台灣區段徵收制度長期存在的結構性問題。

徐世榮表示，依土地徵收條例第13、13-1條規定，不論一般徵收或區段徵收，都應有明確的興辦事業計畫，確保徵收符合公益性、必要性與比例性原則，「當政府以模糊的都市計畫名義辦理區段徵收，卻無實際興辦內容，就容易出現土地閒置、資源浪費，甚至侵害人民財產權的情況。」

徐世榮指出，竹北當年以區段徵收方式畫設學研用地，主張為台大與台科大設校所需，但至今興辦進度停滯，顯示當初規畫缺乏真實執行意圖，進而導致土地閒置卻難以回復原狀。他呼籲中央與地方政府應檢視徵收的合法性與公共性基礎，確保土地正義與財產權。

