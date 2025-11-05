聽新聞
台大、台科大竹北分校 依舊荒涼

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣府24年前無償撥給台大22公頃設校用地，但僅建成碧禎館即停滯，館內教室閒置。記者黃羿馨／攝影
新竹縣府24年前無償撥給台大22公頃設校用地，但僅建成碧禎館即停滯，館內教室閒置。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市20多年前「圈地」近30公頃迎接台灣大學、台灣科技大學進駐設分校，但台科大多次流標重啟招標還未見施工，台大也僅整建門面，其餘工程停擺，偌大校地依舊荒涼。民代呼籲縣府施壓加速建設；縣府回應，2校設校各有新進展，將持續督促。

竹縣府撥給台大22公頃土地，僅建1棟碧禎館即停滯，去年本報陽光行動專題報導後，台大宣布分階段推進基礎建設，將新建次世代智慧立體國土資訊中心、科技創研大樓NTU Tech等館舍，近1年未見具體進展。

台科大竹北校區7公頃土地至今僅一座研發館，國際書院大樓、先進產學中心工程2020年停工至今。記者黃羿馨／攝影
台科大竹北校區7公頃土地至今僅一座研發館，國際書院大樓、先進產學中心工程2020年停工至今。記者黃羿馨／攝影

台科大竹北校區7公頃土地也只有1棟研發館，國際書院大樓、先進產學中心工程因疫情營建成本上漲，廠商無法履約，2020年停工至今，只見荒煙蔓草。

議員林禹佑說，台科大重新招標，進度較明朗；台大承諾興建多棟教學廳舍，僅整建門面。他籲縣府主動施壓，否則應收回或重新議價收購用地，避免長期閒置。

林禹佑也直言，台大竹北分校鄰近AI智慧園區，緯創、普生、義隆電等AI新創科技產業聚落已逐漸成形，唯獨台大校區進度停滯，恐影響地方整體發展。

「看不到台大的積極與高度。」縣議員吳旭智表示，科技創研大樓NTU Tech沒實質進展，台大校地在AI發展戰略明明是核心樞紐，卻失能空轉，若台大真的有心，早就應有安排。

竹縣行政處長周秋堯回應，2校設校進度均有最新進展。台科大部分，10月22日完成評選，目前進入議價與決標程序，後續將實際施工。工程分為「國際書院」與「先進產學中心」兩項。

周秋堯說，台大竹北分部次世代智慧立體國土資訊中心，基本設計10月14日獲台大校園景觀綠化小組審議通過，科技創研大樓預計12月上旬可完成可行性評估報告初稿，縣府會持續督促。

