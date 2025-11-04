台大學士班明年提供3491個名額 申請入學管道占51%

115學年升大學繁星推薦、申請入學、分發入學三本招生簡章今日公告。又根據教育部日間部學士班核定招生名額，明年以淡江大學提供4322個招生名額最多；國立台灣大學則提供3491個名額，其中申請入學名額佔比最高，達51%。

台大表示，明年台大學士班招生提供3491個名額，三大招生管道中，申請入學名額佔比達51％，其次為分發入學約33％，繁星推薦則為12％，另還有1.9％為特殊選才，以及1.9％的希望入學名額。

根據教育部統計，明年各大學日間部學士班核定招生名額以淡江大學最多，其次為輔仁大學，再者是逢甲大學。淡江大學教務長蔡宗儒指出，學校多會參照前一年的名額配置向教育部提報，淡江大學明年申請入學名額占比略降，為54％，主要是將名額移至特殊選才管道，在於部份學系看中學生的潛力、實作能力等，因此明年特殊選才名額占比略增，希望讓各系挑選到理想的人才。

中原大學教務長皮世明則談到，中原大學明年提供3082個名額，三道管道名額佔比為繁星推薦17％，申請入學64％高於全國平均值，分發入學則為11％。又教育部對各招生管道名額仍設有比例限制，學校要大幅異動有難度，目前僅能微調，未來也傾向增加特殊選才招生名額，招募有特長的學生。

大學甄選會表示，明年繁星推薦全台有64所大學、1664系組參與，提供1萬5554個名額；申請入學同樣為64校參與，2206個系組提供5萬0450個名額，兩者名額均比去年略減，多數校系都設定學測英文為檢定科目。

大學考分會則指出，分發入學有60校、1764個系組參與，提供2萬0462個名額。採計科目含學測、分科測驗及術科考試組合共161種，採計科目中以國文使用率最高。

商品推薦