快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

高市早苗祝賀母校社團電文曝光！鼓手魂爆發 網讚「缺席理由超酷」

聽新聞
0:00 / 0:00

台大學士班明年提供3491個名額 申請入學管道占51%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大115學年招生提供3491個名額，其中申請入學名額佔比最高達51%。記者陳正興／攝影
台大115學年招生提供3491個名額，其中申請入學名額佔比最高達51%。記者陳正興／攝影

115學年升大學繁星推薦、申請入學、分發入學三本招生簡章今日公告。又根據教育部日間部學士班核定招生名額，明年以淡江大學提供4322個招生名額最多；國立台灣大學則提供3491個名額，其中申請入學名額佔比最高，達51%。

台大表示，明年台大學士班招生提供3491個名額，三大招生管道中，申請入學名額佔比達51％，其次為分發入學約33％，繁星推薦則為12％，另還有1.9％為特殊選才，以及1.9％的希望入學名額。

根據教育部統計，明年各大學日間部學士班核定招生名額以淡江大學最多，其次為輔仁大學，再者是逢甲大學。淡江大學教務長蔡宗儒指出，學校多會參照前一年的名額配置向教育部提報，淡江大學明年申請入學名額占比略降，為54％，主要是將名額移至特殊選才管道，在於部份學系看中學生的潛力、實作能力等，因此明年特殊選才名額占比略增，希望讓各系挑選到理想的人才。

中原大學教務長皮世明則談到，中原大學明年提供3082個名額，三道管道名額佔比為繁星推薦17％，申請入學64％高於全國平均值，分發入學則為11％。又教育部對各招生管道名額仍設有比例限制，學校要大幅異動有難度，目前僅能微調，未來也傾向增加特殊選才招生名額，招募有特長的學生。

大學甄選會表示，明年繁星推薦全台有64所大學、1664系組參與，提供1萬5554個名額；申請入學同樣為64校參與，2206個系組提供5萬0450個名額，兩者名額均比去年略減，多數校系都設定學測英文為檢定科目。

大學考分會則指出，分發入學有60校、1764個系組參與，提供2萬0462個名額。採計科目含學測、分科測驗及術科考試組合共161種，採計科目中以國文使用率最高。

名額 申請入學 淡江大學

延伸閱讀

115申請入學提供5萬名額、繁星推薦1.5萬 備審資料不實取消錄取資格

彰化5A++學子留在地 不爭明星高中原因曝光

二技統一入學測驗簡章公告 11月26日開放報名

115大學申請189校系「只採國文」 技高生考1科也可上普大

相關新聞

台大學士班明年提供3491個名額 申請入學管道占51%

115學年升大學繁星推薦、申請入學、分發入學三本招生簡章今日公告。又根據教育部日間部學士班核定招生名額，明年以淡江大學提...

靜宜學生原創作品 舞台劇帶觀眾展開跨越千年時空冒險

靜宜大學中文系學生蔡旻蓁創作並參與演出的舞台劇《時空筆記》在台中港區藝術中心演藝廳登場。作品由阿特文創（ART）導演賴永...

博士生修第2外語 開闢求職新賽道

因應外籍生來台，大學通識中心、華語文中心等多開出中文課職缺，華語教師需求量增，但多需具備全英語教學或華語文證書與進修證明...

國文課用全英文授課引關注 政大表示為協助華語能力未成熟的新生

境外生於疫情後逐年回升，一一三學年大專校院學位生與非學位生約十二點三萬人；國內一頂大近期徵求中文系博士班學生開設「全英文...

中文博士學第二外語 過來人：求職能加入人比較少的賽道

因應外籍生來台，大學通識中心、華語文中心等多開出中文課職缺，華語教師需求量增，但多需具備全英語教學或華語文證書與進修證明...

頂尖大學徵中文博士全英文教中文 學界提醒：此舉恐把路走歪

境外生於疫情後逐年回升，113學年大專校院學位生與非學位生約12.3萬人。國內一頂大近期徵求中文系博士班學生於校內開設「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。