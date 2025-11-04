北科大百年新釀特展 建啤酒桶符號融入酒杯設計

快訊

中央社／ 台北4日電

北科大舉辦百年新釀特展，文發系學生將建國啤酒廠的建物、酒桶等符號與啤酒杯結合、編製建國啤酒廠的專屬刊物、讓回收玻璃化身小夜燈等，透過創意設計與建國啤酒廠連結。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，為慶祝建校114週年，北科大文化事業發展系策劃「百年新釀：百年北科文資薪傳紀實系列特展」，10月13日至11月6日於北科大校史館特展廳展出，匯集建國啤酒廠的歷史記憶、文化精神、創新設計，展出9組學生的創意作品。

北科大校長王錫福表示，百年新釀展覽作為「百年北科文資薪傳紀實系列」的新篇章，既是對建啤歷史的致敬，也是學校對文化資產責任的堅定承諾，邀請大眾見證教育與產業並肩前行的百年歷程，為文資注入不斷再生的力量。

北科大文化事業發展系學生伍晨妘、周心盈比較各國啤酒杯樣式後，發現1瓶台灣啤酒分裝為6杯後，恰好為台灣代表性的143號酒杯容量；因此將建啤的代表性建物、銅製糖化釜、發酵槽與酒桶設備等符號，融入143毫升酒器的設計，體現台灣飲酒文化中人情與溫度的意涵。

北科大文發系學生黃珮翊、廖翊婷、張皓翔的作品「海啤拾光」，以台灣海岸常見的綠、棕色海玻璃為意象，呼應啤酒瓶的色彩記憶，透過切割、打磨與再造，讓回收玻璃化身小夜燈、香氛蠟燭與花盆，將被丟棄的物件重新帶回生活日常，實踐循環經濟與資源再生。

另外，北科大文發系學生廖志賢、蔡承宏以「微酌」、「微醺」作為切入點，共同編製建國啤酒廠的專屬刊物「微酌誌」及Podcast，吸引年輕世代深入認識啤酒工業的脈動與城市共生的香氣，期望使建啤的歷史在新世代視角中再度發光，展現台北獨有的微醺韻味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

