金門大學29周年校慶 聚焦ESG與在地連結

金門大學今天舉行建校29週年校慶典禮，校長陳建民說，金大回應聯合國倡議ESG原則，包括新建學校宿舍爭取納入綠色債券方案、開辦第三人生大學提供長者多元學習機會等。

國立金門大學舉行建校29週年校慶典禮，今年主題為「29榮耀，永續ESG」，金門縣政府秘書長張瑞心、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等出席祝賀。

陳建民致詞表示，面對全球永續發展趨勢，金大回應聯合國所倡議的環境保護（E）、社會實踐（S）與學校治理（G）原則，過去1年在這些方面有許多努力，包括學生第三宿舍採用環保理念設計，規劃節能減碳、教育活動空間，並爭取財政部審議通過綠色債券，納入中央政府乙類公債永續發展債券方案，是全台大學第1個成功案例。

陳建民說，社會實踐與學校治理方面，除推出第三人生大學，提供在地長者多元學習機會，金大也設立17個研究中心，包括食品方面與農業產銷班合作製作產品等。

張瑞心說，金大土木與工程管理學系今年與縣府及相關單位合作辦理大膽島海岸侵蝕測量工程，增加實務經驗及善盡社會責任，保護地方環境。金大連續4年承辦新南向菁英培育，帶領學生認識金門與台灣文化，讓金門走向國際化。

金門大學透過新聞稿表示，除舉辦校慶園遊會，圖書館也展出「以筆通神」校慶暨李奇茂大師百年紀念展，展覽融合藝術創作與文化傳承，以及與金門縣陶瓷廠合作的「青花纏枝新想像」陶瓷創作展，邀請師生與民眾感受藝術之美。

