文大啟用AI電腦教室 產學攜手打造育才基地

中央社／ 台北4日電

中國文化大學今天啟用首間AI電腦教室，與華碩ProArt University校園創作者聯盟合作，打造全台首間“CCU AI Lab”，透過建置AI基地，讓師生結合AI與專業領域創新實作。

文大發布新聞稿表示，文大是全台首間將跨域通識列為必修的大學，每年開設超過300門課程，其中近半已融入AI（人工智慧）應用；AI電腦教室啟用後，將有助於建構全校AI學習生態，成為全台最具代表性AI通識教育創新基地。

文大AI實驗基地規劃4層級供師生多元應用，如「技術練習層」提供資訊與AI相關科系進行模型部署、微調與技術測試，強化AI運算與開發能力；「跨域應用開發層」鼓勵AI專業合作法律、設計、語文及商管等非資訊領域，開發智慧法律摘要、藝術生成模組等應用。

另外，「混合部屬實作層」開放藝術與傳播學院使用，支援影音創作、影像生成與AI內容協作；「生成式AI體驗層」有多款進階平台，供學生預約操作與創作，拓展AI應用深度與廣度。

文大校長王子奇表示，AI電腦教室啟用象徵校園AI基礎建設升級，更是跨域教育與產學合作重要實驗平台；這間AI電腦教室將作為文大推動AI教育首個示範據點，未來將持續建置“CCU AI Lab”系列實驗基地，創立更多AI專業教室。

華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵說，將持續密切合作文大，深化AI教育，提供師生ProArt University盟校專屬指定型號購機優惠，也將共同規劃專業講座或營隊課程，推動AI通識教育向下扎根；此外，ProArt University盟校學子經校方師長推薦後，有機會優先獲華碩實習面試機會。

