靜宜學生原創作品 舞台劇帶觀眾展開跨越千年時空冒險

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
《時空筆記》劇本源自台中市政府文化局與靜宜大學共同舉辦的「好有藝思表演藝術節劇本創作大賽」獲獎作品。圖／靜宜大學提供
靜宜大學中文系學生蔡旻蓁創作並參與演出的舞台劇《時空筆記》在台中港區藝術中心演藝廳登場。作品由阿特文創（ART）導演賴永洲執導，以「時空旅程」為主軸，融合歷史、科幻與青春哲學，帶觀眾從清水眷村的歷史、牛罵頭文化遺址的史前記憶，到當代青年的自我對話，展開跨越千年的時空冒險。

舞台劇《時空筆記》是「2025好有藝思表演藝術節」系列活動之一，策展人靜宜大學英文系教授陳怡伶表示，藝術節由台中市政府文化局主辦，以「繼往開來」為主題，延續在地故事與跨域共創精神，規劃7場展演，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇與音樂劇等，讓觀眾在欣賞演出時感受臺中城市的藝術底蘊；靜宜學生也能投入創作、節目製作與演出實務，展現青年藝術行動力。

靜宜中文系教授汪淑珍指出，《時空筆記》劇本源自「好有藝思表演藝術節劇本創作大賽」獲獎作品。該競賽鼓勵青年以人文歷史為基礎，結合創新手法與藝術風格，展現戲劇文學創作能量，推動地方文化與藝術永續發展。她說此次創作也是靜宜大學文學轉譯產學合作的具體成果，展現學生將課堂所學轉化為具文化底蘊與地方意涵的實踐力。

透過《時空筆記》的合作計畫，學生在創作實務中累積豐富經驗，他們除參與劇本撰寫與舞台演出外，也投入影像製作、文案設計、社群推廣與活動執行，透過跨領域協作與創作實踐，培養整合與應變能力，為未來職涯發展奠定基礎。

「劇場是青年參與地方的入口，讓我們在創作中更了解家鄉。」《時空筆記》創作與演出者蔡旻蓁表示，希望透過「時空旅程」的形式，讓觀眾能在過去與現代之間穿梭，感受記憶與歷史的重疊。她自小生長於清水，對當地文化有深厚情感，將清水眷村與牛罵頭遺址轉化為劇中的時空節點，期盼讓更多人透過劇場重新認識家鄉、理解土地。

蔡旻蓁說劇本不只是文字，而是一種需要被實踐的表達。她感謝導演與前輩演員的指導，協助她逐步掌握角色節奏與情感層次，期盼透過戲劇，保存文化，更在對話與反思中，找到屬於每一代人的記憶與聲音。

導演賴永洲指出，《時空筆記》以「時空旅程」為主軸，不僅是敘事手法，更是一種觀看世界的方式。他表示，如何在兩小時內穿越千年時光，讓觀眾既理解歷史脈絡又感受情感溫度，是創作團隊最大的挑戰。

靜宜學生原創作品《時空筆記》，以舞台劇帶領觀眾展開跨越千年的時空冒險。圖／靜宜大學提供
《時空筆記》舞台劇是靜宜產學合作成果的具體展現，充分體現學生將課堂所學轉化為具文化底蘊與地方意涵的創作成果。圖／靜宜大學提供
《時空筆記》展現靜宜大學在推動文化轉譯與青年實作教育上的努力與成果。圖／靜宜大學提供
靜宜大學 藝術節 音樂劇

