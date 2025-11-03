沈文振夫婦捐資北科大 美化校園景觀提升人文關懷

北科大名譽博士沈文振和夫人甘美華捐資協助北科大推動濟慶館和靜誼空間的改善工程，除了美化校園景觀，也期望北科大成為兼具科技與人文關懷的典範。

碳纖維複合材料大廠拓凱實業董事長沈文振與夫人甘美華秉持回饋母校、推動人文教育的初心，全額捐助北科大濟慶館和靜誼空間的整建改善工程，北科大也於今天舉行「靜誼空間揭牌暨名譽博士沈文振董事長新書發表會」。

北科大校長王錫福表示，靜誼空間的整建工程是配合學校的綠色永續目標，在沈文振夫婦捐助下，學校的十二甲講堂、校史館、生態小池、藝文中心濟慶館，延伸形成人文和自然的綠色軸線；靜誼空間不只是環境美化，也是教育的延伸，讓學生沉浸在自然與藝術氛圍下，體會人文並培養兼具理性與感性的判斷力，培養以美育人的素養。

沈文振提到，北科大孕育他的專業與人生志業，期盼透過這份心意，為母校打造兼具人文氣息與現代感的學習環境，讓更多學子在美的氛圍中成長；而美感教育是培養完整人格的重要基礎，期望北科大成為兼具科技與人文關懷的典範。

北科大人文與社會科學學院院長王怡惠說明，靜誼空間整建配合綠色永續和友善校園發展目標，靜誼空間導入雨水回收系統與透水鋪面，採用本土原生種植栽；降低建築物高低差，採用緩坡改造人行動線；並增加人行步道，以草坪綠地取代灌木叢，建置玻璃欄杆，營造通透的空間感，形成自然與藝術共生、校園與城市共融的景觀。

