快訊

寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

創新高速冷卻與熱傳技術 曾修暘獲吳大猷紀念獎

中央社／ 台北3日電

台科大機械系副教授曾修暘結合微奈米先進製程技術，展開以熱傳與高速冷卻技術相關研究，致力提升散熱效率，開發沸騰熱傳、高速冷卻等技術，獲2025年「吳大猷先生紀念獎」。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，隨著高科技產業對高效熱管理與冷卻技術的需求持續攀升，曾修暘帶領團隊透過改變表面特性，抑制沸騰冷卻過程中的氣膜效應，使熱傳效率提升數倍，大幅加快降溫速率。

同時，曾修暘也將這項技術用在細胞保存領域中，能讓細胞在極短時間內迅速降溫，避免冰晶生成造成細胞損傷，成功達到玻璃化保存的效果，這項技術未來可應用於臍帶血、精子與卵子等細胞的低溫保存，也具備延伸至電動車及AI數據中心冷卻系統等領域的潛力。

另外，曾修暘也與產業保持密切合作，連續數年執行台積電產學合作案，聚焦先進製程的良率提升與解決熱傳問題；同時與上銀科技等企業合作，針對高精度機械加工過程中的發熱問題提出創新解決方案。

曾修暘表示，研究的過程相當辛苦，遇到瓶頸時，往往需要跨出熟悉的領域，答案常常來自其他學科，這也是他重視「交叉創新」的原因，在研究、教學與帶領團隊的過程中也經常遭遇質疑與挑戰，但此次獲得這個獎項，排除他心中的困惑與矛盾，讓他知道自己不孤單。

他也以「教授如經驗豐富的老船長、學生如新手大副」來比喻師生關係。曾修暘提到，高教的核心在於讓學生學會獨立思考與解決問題，而非被動接受知識與技術的填鴨式灌輸，他期待學生在和他一起航行過程中，逐步累積經驗，最終成為獨當一面的船長，發現更多新大陸。

製程

延伸閱讀

AI 用電增 夜尖峰供電有壓 台電調度和穩供面臨考驗

受惠晶圓廠擴產、國貨替代推進 陸半導體設備廠業績爆發

日股 ETF 揮出紅不讓 00951、00954等商品波段漲逾九成

影／超熱情外交再上演！高市APEC搭訕各國元首 「滑椅子」一幕掀話題

相關新聞

靜宜學生原創作品 舞台劇帶觀眾展開跨越千年時空冒險

靜宜大學中文系學生蔡旻蓁創作並參與演出的舞台劇《時空筆記》在台中港區藝術中心演藝廳登場。作品由阿特文創（ART）導演賴永...

博士生修第2外語 開闢求職新賽道

因應外籍生來台，大學通識中心、華語文中心等多開出中文課職缺，華語教師需求量增，但多需具備全英語教學或華語文證書與進修證明...

大學國文課用「全英文授課」 惹議

境外生於疫情後逐年回升，一一三學年大專校院學位生與非學位生約十二點三萬人；國內一頂大近期徵求中文系博士班學生開設「全英文...

中文博士學第二外語 過來人：求職能加入人比較少的賽道

因應外籍生來台，大學通識中心、華語文中心等多開出中文課職缺，華語教師需求量增，但多需具備全英語教學或華語文證書與進修證明...

頂尖大學徵中文博士全英文教中文 學界提醒：此舉恐把路走歪

境外生於疫情後逐年回升，113學年大專校院學位生與非學位生約12.3萬人。國內一頂大近期徵求中文系博士班學生於校內開設「...

每天獨自上課、吃飯 她曝大學孤單生活：沒動力也交不到朋友

一名女網友近日在論壇表示，已經開學1個多月，還記不清與自己同班的人名字，「現在每天就是上課、吃飯、回宿舍，偶爾複習一下課堂內容，剩下時間就是追劇玩手機」。她說平時都跟室友結伴，只有在開學第一個禮拜會去探索學校各樓層、教室、體育館。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。