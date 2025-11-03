創新高速冷卻與熱傳技術 曾修暘獲吳大猷紀念獎

台科大機械系副教授曾修暘結合微奈米先進製程技術，展開以熱傳與高速冷卻技術相關研究，致力提升散熱效率，開發沸騰熱傳、高速冷卻等技術，獲2025年「吳大猷先生紀念獎」。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，隨著高科技產業對高效熱管理與冷卻技術的需求持續攀升，曾修暘帶領團隊透過改變表面特性，抑制沸騰冷卻過程中的氣膜效應，使熱傳效率提升數倍，大幅加快降溫速率。

同時，曾修暘也將這項技術用在細胞保存領域中，能讓細胞在極短時間內迅速降溫，避免冰晶生成造成細胞損傷，成功達到玻璃化保存的效果，這項技術未來可應用於臍帶血、精子與卵子等細胞的低溫保存，也具備延伸至電動車及AI數據中心冷卻系統等領域的潛力。

另外，曾修暘也與產業保持密切合作，連續數年執行台積電產學合作案，聚焦先進製程的良率提升與解決熱傳問題；同時與上銀科技等企業合作，針對高精度機械加工過程中的發熱問題提出創新解決方案。

曾修暘表示，研究的過程相當辛苦，遇到瓶頸時，往往需要跨出熟悉的領域，答案常常來自其他學科，這也是他重視「交叉創新」的原因，在研究、教學與帶領團隊的過程中也經常遭遇質疑與挑戰，但此次獲得這個獎項，排除他心中的困惑與矛盾，讓他知道自己不孤單。

他也以「教授如經驗豐富的老船長、學生如新手大副」來比喻師生關係。曾修暘提到，高教的核心在於讓學生學會獨立思考與解決問題，而非被動接受知識與技術的填鴨式灌輸，他期待學生在和他一起航行過程中，逐步累積經驗，最終成為獨當一面的船長，發現更多新大陸。

商品推薦