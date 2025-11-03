大學國文課用全英文授課 惹議

境外生於疫情後逐年回升，一一三學年大專校院學位生與非學位生約十二點三萬人；國內一頂大近期徵求中文系博士班學生開設「全英文授課」國文課。學界提醒，此舉恐把路走歪，影響學生在台就讀文史哲博士的意願；且應以中文學中文，從學習發音開始，否則學習者既可能不會說也聽不懂。

政大近期開出職缺，徵求中文系博士班學生擔任兼任講師，講授需全英文授課通識課程「國文入門班」。政大中文系指出，是因近年外籍學位生增加，特別開設英語授課的國文通識課，課程從跨文化的視角出發，引領學生認識近代中華文化、思想，並研讀中國近代思想名著。

政大中文系強調，課程專為外國學生設計，是以英語為媒介的文化通識課，用學生熟悉的語言才能深入理解，也促進不同文化間的交流。

國北教大語創系教授楊宗翰則表示，找中文博負責教華語，此舉是忽略了中文博士與華語文博士兩者專業的差異，配合外籍生來台與近年雙語教學等國家政策，大學端近年多高估了英文，形同中文博的英語不好就找不到工作，但中文博的專業從來不在於把英文說好。

「學校是要徵求英文老師，還是文史哲專業老師？」楊宗翰談到，近年全英語教學多少已本末倒至，好像學者英文能力不足以授課就是低人一等，「這是正確的事情嗎？」如此把路走歪了，誰還想在台灣讀土博士，雖然謀教職只具備單一技能較吃虧，但不能不顧本。

前政大外語學院院長陳超明則表示，中文博不是不能教華語，但要用中文教中文。他舉例，很多大學外文系，其基礎俄語、德語仍安排外籍教師教學，透過動作表述動詞，以物體或圖片說明名詞，並從發音開口學習，畢竟透過翻譯就不是沉浸式學習。台灣歷來都用中文學英文，結果就是學十幾年仍無法開口說。

陳超明建議，能使用英文教中華文化，但學語言還是應以中文教中文，最好的途徑，是找一位以該語言為母語的朋友，「多接觸」是所有年齡都適合的學習方式。

商品推薦