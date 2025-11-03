聽新聞
博士生修第2外語 開闢求職新賽道

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

因應外籍生來台，大學通識中心、華語文中心等多開出中文課職缺，華語教師需求量增，但多需具備全英語教學或華語文證書與進修證明。

學界人士表示，教育部近年推出進修方案，讓中文系碩博士也能跨足華語教學，也鼓勵博士生能進修第二外語，求職時能進入人比較少的賽道。

一名劉姓研究人員則指出，近年外籍生增加，教育部也放寬如中文、語文相關研究所畢業生，只要修畢對外華語教學師資培訓一百廿小時也能擔任華語教師，因此自己也額外花錢上假日班，畢竟只要完成培訓，就多一項求職選擇。

該名劉姓研究員談到，正式教職沒有這麼容易取得，博士若有能力也不排斥仍會先兼做華語文講師，但非全英文授課的投遞者多、非常競爭，因此雖然是中文博，但此時具備第二外語能力，在求職競爭時就有差別，「能加入人比較少的賽道。」

劉姓研究員也表示，近年大學多已取消語言畢業門檻，但自己也因研究需要進修日文。建議中文博還是要多一項語言能力，不一定是英語，也能是日語或東南亞語種，屆時無論對研究或求職選擇都有一定幫助。

又近年配合雙語政策，部分頂大多將需具備全英文教學能力列入新進專任教師徵選要求。台師大國文系主任徐國能則表示，目前大專校院求職多偏好洋博士，政府想鼓勵學生讀本土博士學位，但也擔心土博士沒出路，以師大為例，目前雖無針對博士設下第二外語畢業門檻，國文系新聘教師也不強迫具備全英語教學能力，但也鼓勵學生可回應時代需要，多增進外語力。

第二外語 博士生

