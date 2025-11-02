中文博士學第二外語 過來人：求職能加入人比較少的賽道
因應外籍生來台，大學通識中心、華語文中心等多開出中文課職缺，華語教師需求量增，但多需具備全英語教學或華語文證書與進修證明。學界人士表示，教育部近年推出進修方案，讓中文系碩博士也能跨足華語教學；再者，也鼓勵博士生能進修第二外語，拓展未來的職業選擇並開拓研究視野。
一名劉姓研究人員則指出，近年外籍生增加，教育部也放寬如中文、語文相關研究所畢業生，只要修畢對外華語教學師資培訓一百廿小時也能擔任華語教師，因此自己也額外花錢上假日班，畢竟只要完成培訓，就多一項求職選擇。
該名劉姓研究員談到，正式教職沒有這麼容易取得，博士若有能力也不排斥仍會先兼做華語文講師，但非全英文授課的投遞者多、非常競爭，因此雖然是中文博，但此時具備第二外語能力，在求職競爭時就有差別，「能加入人比較少的賽道。」
劉姓研究員也表示，近年大學多已取消語言畢業門檻，但自己也因研究需要進修日文。建議中文博還是要多一項語言能力，不一定是英語，也能是日語或東南亞語種，屆時無論對研究或求職選擇都有一定幫助。
又近年配合雙語政策，部分頂大多將需具備全英文教學能力列入新進專任教師徵選要求。台師大國文系主任徐國能則表示，目前大專校院求職機制多偏好洋博士，政府想鼓勵學生讀本土博士學位，但也擔心土博士沒出路，以師大為例，目前雖無針對博士設下第二外語畢業門檻，國文系新聘教師也不強迫具備全英語教學能力，但也鼓勵學生可回應時代需要、研究趨勢，多增進外語力。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言