快訊

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

40歲的阿聯酋航空 從租2架飛機起飛到改寫全球航空版圖

每天獨自上課、吃飯 她曝大學孤單生活：沒動力也交不到朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露上大學後都與室友結伴，每天行程就是上課、吃飯、回宿舍，沒有遇到合得來的同班同學。示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友透露上大學後都與室友結伴，每天行程就是上課、吃飯、回宿舍，沒有遇到合得來的同班同學。示意圖／聯合報系資料照片

一名女網友近日在論壇表示，已經開學1個多月，還記不清與自己同班的人名字，「現在每天就是上課、吃飯、回宿舍，偶爾複習一下課堂內容，剩下時間就是追劇、玩手機」。她說平時都跟室友結伴，只有在開學第一個禮拜會去探索學校各樓層、教室、體育館。

原PO在Dcard以「上了大學成了標準NPC（網路迷因，形容被認為缺乏自主思考的人）」為題發文，她表示目前在學校幾乎天天就是上完課後吃飯，然後再回宿舍，偶爾複習課堂內容外，其餘時間就是追劇、玩手機，沒有遇到特別合得來的人，基本上都與室友結伴，因此不太清楚同班的人名字。

「我是一個超愛看比賽的人，但身邊的人都沒興趣，我想說自己去體育館看，但走進去發現自己太沒用，根本不敢一個人去看」，原PO指出，學校有籃球比賽，但是不敢獨自觀賽，就默默回宿舍，這是最讓他絕望的。

她更表示上大學前有爬很多文，知道進入大學後要多去習慣一個人並增進自己，但是看到以前的朋友和同儕夜衝、夜唱，又感到羨慕，「我上大學只覺得好無聊，做任何事情都提不起勁」。

有過來人分享自己大學交友狀況，「我大學盡力融入人群，付出了時間金錢還有精力，累了一大圈，結果被討厭甚至被封鎖」、「找事情做！之前大一很無聊，所以去參加了語言交換，每個禮拜都固定跟日本人聊天、一起做功課，因為喜歡畫畫所以常常把時間花在上面，偶爾接案子，那時候每天正能量，也交了不少朋友」、「在系上我是系邊（邊緣人），在社團我應該是最活躍的新生了，找到自己的平衡然後開心過比較重要」。

還有網友給予建議，「大學的交友圈會一直改變，隨著課堂、活動跟實驗室之類的事情，妳會認識越來越多不一樣的人，從中多少能遇到幾個聊得上話的人（我也是大二才遇到）」、「其實『一個人』去做某事真的沒這麼可怕，有喜歡的講座就立刻報名，有喜歡的活動不用等人一起參加，妳自己就能夠先加入」、「怎麼不去社團或打工找興趣」。

大學生

延伸閱讀

大學盼控制A+成績占比 教師、學團憂影響小班制學生權益

籃球／總統盃3x3總決賽登場 李洋盼把羽球賽也帶上凱道

籃球／名人堂入堂慶典今登場 錢韋成代父錢一飛受獎

籃球／洪濬哲、錢一飛等8人入選 第4屆名人堂入堂慶典明登場

相關新聞

每天獨自上課、吃飯 她曝大學孤單生活：沒動力也交不到朋友

一名女網友近日在論壇表示，已經開學1個多月，還記不清與自己同班的人名字，「現在每天就是上課、吃飯、回宿舍，偶爾複習一下課堂內容，剩下時間就是追劇玩手機」。她說平時都跟室友結伴，只有在開學第一個禮拜會去探索學校各樓層、教室、體育館。

力抗分數通膨！台大明年推PR值成績單 「A+占比過高」教師要說明

大專校院近年多面臨分數通膨問題，取得A以上等第的學生佔比愈來愈高，恐減損學術聲譽，也難以鑑別學生能力。國立台灣大學先做出...

台大明年將推PR值成績單

高教分數通膨、低淘汰率情況嚴重，為此，台大決定做出多項優化，包括調整校內分數登記系統，如果該門課學生最終獲得A+等第占比...

A+比率設限 台大師生：難適當評分

為了改善成績通膨情形，台大近期祭出新規定，但教師跟學生會多表示，部分課程或科系班級人數少，以學生比率計算A+人數，恐會讓...

兄弟檔從明道大學轉介讀大葉 挑戰國際餐飲廚藝模擬賽奪金抱銀

明道大學去年退場，鍾耀慶、鍾耀樂兄弟被轉介就讀大葉大學，鍾耀樂見哥哥鍾耀慶學習餐旅管理樂在其中，轉系成為哥哥的學弟，在教...

重考上岸只開心一刻 他社交難融入、因課業擔心沒資格在新校

「不知道為什麼換了環境後就變化那麼大，落差感蠻大的」，一名網友近日在論壇稱他重考上了喜歡的校系，但是與之前的大學相比，從朋友不少變成和同學融入不了，讓他覺得落差大；此外，在課業上，他感覺同儕很強，認為可能沒辦法像在之前的學校一樣前幾名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。