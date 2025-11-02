每天獨自上課、吃飯 她曝大學孤單生活：沒動力也交不到朋友

一名女網友近日在論壇表示，已經開學1個多月，還記不清與自己同班的人名字，「現在每天就是上課、吃飯、回宿舍，偶爾複習一下課堂內容，剩下時間就是追劇、玩手機」。她說平時都跟室友結伴，只有在開學第一個禮拜會去探索學校各樓層、教室、體育館。

原PO在Dcard以「上了大學成了標準NPC（網路迷因，形容被認為缺乏自主思考的人）」為題發文，她表示目前在學校幾乎天天就是上完課後吃飯，然後再回宿舍，偶爾複習課堂內容外，其餘時間就是追劇、玩手機，沒有遇到特別合得來的人，基本上都與室友結伴，因此不太清楚同班的人名字。

「我是一個超愛看比賽的人，但身邊的人都沒興趣，我想說自己去體育館看，但走進去發現自己太沒用，根本不敢一個人去看」，原PO指出，學校有籃球比賽，但是不敢獨自觀賽，就默默回宿舍，這是最讓他絕望的。

她更表示上大學前有爬很多文，知道進入大學後要多去習慣一個人並增進自己，但是看到以前的朋友和同儕夜衝、夜唱，又感到羨慕，「我上大學只覺得好無聊，做任何事情都提不起勁」。

有過來人分享自己大學交友狀況，「我大學盡力融入人群，付出了時間金錢還有精力，累了一大圈，結果被討厭甚至被封鎖」、「找事情做！之前大一很無聊，所以去參加了語言交換，每個禮拜都固定跟日本人聊天、一起做功課，因為喜歡畫畫所以常常把時間花在上面，偶爾接案子，那時候每天正能量，也交了不少朋友」、「在系上我是系邊（邊緣人），在社團我應該是最活躍的新生了，找到自己的平衡然後開心過比較重要」。

還有網友給予建議，「大學的交友圈會一直改變，隨著課堂、活動跟實驗室之類的事情，妳會認識越來越多不一樣的人，從中多少能遇到幾個聊得上話的人（我也是大二才遇到）」、「其實『一個人』去做某事真的沒這麼可怕，有喜歡的講座就立刻報名，有喜歡的活動不用等人一起參加，妳自己就能夠先加入」、「怎麼不去社團或打工找興趣」。

