A+比率設限 台大師生：難適當評分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

為了改善成績通膨情形，台大近期祭出新規定，但教師跟學生會多表示，部分課程或科系班級人數少，以學生比率計算A+人數，恐會讓部分表現優異的學生無法得到適當的評分。

台大牙醫系教授郭彥彬表示，學校的措施是希望能看到學生成績呈常態分布，「但對於部分科系真是有點怪。」他談到，要拉出常態分布需要較大母數，對一屆招一百人的大系還算游刃有餘，但牙醫系一屆約卅人，常常一班就是卅幾人，加上學生多是以學測滿級分入學，一門課也僅有少數一兩人不是非常認真，但也不到非常差，還要做出常態分布就會有困擾。

台大曾研議，A+占比過高將鎖住系統讓教師不得送出成績，但招致校內反彈，後系統改為A+占比超過合理範圍，將要求教師說明理由。郭彥斌說，對教師而言當然有些綁手綁腳，估計屆時也會要向學校說明。

台大學生會學權部長黃冠凱則表示，曾接獲學生反映特定必修課程中，有經系務決議請教師落實成績限制A+比率，若教師欲提供超過比率的成績，需向系上提交報告書。

黃冠凱表示，比例限制恐影響教師講學自由，一刀切的做法，也可能忽略不同課程的性質，如部分必修採小班制，若以學生人數比例計算A+人數，可能讓表現優異的學生無法得到適當的評分。

銘傳大學廣電系教授杜聖聰則說，很多學生期末時會以交換、申請研究所來「求成績」，才讓學校不得不祭出控管，但也提醒老師別當濫好人，畢竟差勁的學生能求得分數，是變相懲罰認真的學生。

