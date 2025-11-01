聽新聞
台大明年將推PR值成績單

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

高教分數通膨、低淘汰率情況嚴重，為此，台大決定做出多項優化，包括調整校內分數登記系統，如果該門課學生最終獲得A+等第占比超過三成，將由教師說明原因後才得送出成績；另也將於明年一月一日推出「PR值成績單」，提供更詳細的成績資訊。

根據台大統計，九十九學年至一一二學年，學生成績取得A以上等第者，平均占比從四成八增為六成一，且漲幅來源為A+。一一三學年略降，但A等第以上者，占比仍近六成。

為了抑制「成績通膨」情形，台大在教師於系統內登記學生成績時，系統會計算該門課程A+等第比率，若A+比率明顯超過合理範圍，如達三成以上，就會請教師說明原因，輸入原因後才能送出成績。

台大表示，預計明年一月一日，在既有成績單外，另行推出「PR值成績單」，其內容包含等第的PR值最大值與最小值。舉例而言，若某生在課程中取得A+，且PR範圍為九十五至九十九，可看出A+位於班級內百分之前五、課程評分較嚴謹；若另一門課A+的PR值範圍為廿至九十九，代表班上有八成學生都取得A+。

台大認為，PR值成績單能提供更詳細的資訊，突顯表現相對優秀的學生，也能協助未來雇主、研究所審查委員聚焦部分科目，做更精確的判斷。學生可根據需求申請。

對於台大的成績優化措施，台師大副教務長林坤誼認為，起先也有大學嘗試召集各校一起實施緩解分數通膨策略，因依照國外經驗，只有單一學校改革很快會受挫，但多遭遇學生反彈，後來多決議先讓教師反思給分狀況，而非急著限制A+的占比。

林坤誼也提到，過去因分數通膨學生多持有A+成績，導致獎學金連年超給，因此台師大也改變書卷獎標準，開放個系自訂相關要求，如增列需國外比賽經驗、服務經驗等，讓書卷獎不再只看分數表現。

