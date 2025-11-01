力抗分數通膨！台大明年推PR值成績單 「A+占比過高」教師要說明

大專校院近年多面臨分數通膨問題，取得A以上等第的學生佔比愈來愈高，恐減損學術聲譽，也難以鑑別學生能力。國立台灣大學先做出數項優化，調整校內分數登記系統，若該門課學生最終獲得A+等第超過合理範圍，將由教師說明原因後才得送出成績。再者，台大也將於明年元月一號推出PR值成績單，提供更詳細的成績資訊。

台大統計99學年至112學年，學生成績取得A以上等第平均佔比已從48%增為61%，且漲幅來源為A+。113學年略降，但A等第以上佔比仍近六成。

對此，台大已有相關調整，教師於系統內登記學生成績時，系統會計算該門課程A+等第比例，若A+比例明顯超過合理範圍，如達三成以上，就會請教師說明原因，輸入原因後才能送出成績，但措施以收集意見為主，未有任何強制的比例限制。

再者，台大也說明，預計明年元月一日獨立於既有成績單外，推出PR值成績單，學生可根據需要自行申請。PR值成績單包含等第的PR值最大值與最小值，舉例而言，若某生在課程中取得A+，且PR範圍為95至99，可看出A+位於班級內前5%、課程評分較嚴謹；若另一門課A+的PR值範圍為20至99，代表班上八成學生都能取得A+。

台大認為，有些課程的難度較高、評分較嚴謹，優秀的學生也未必能取得A+，PR值成績單則能提供更詳細的資訊，突顯表現相對優秀的學生；PR值成績單也能協助未來雇主、研究所審查委員聚焦部分科目，做更精確的判斷。再者，近年雖已由百分制轉為等第制，但仍提供百分制分數區間讓教師參考，也開放教師可依等第自行調整分數區間。

台師大副教務長林坤誼則談到，起先有大學嘗試召集各校一起實施緩解分數通膨策略，因為依照國外經驗，只有單一學校改革很快會受挫，但各校今年初也多遭遇學生反彈，後來多決議先讓教師反思給分狀況，而非急著限制A+的佔比。

林坤誼也指出，又因分數通膨，學生多持有A+成績，也導致獎學金連年超給。台師大也先改變書卷獎標準，開放個系自訂相關要求，如增列需國外比賽經驗、服務表現等，讓書卷獎不再只看分數表現。

政大則談到，評分仍屬教師專業自主，學校尊重教師判斷。不過，教務處也於本學期起於系統中增設功能，教師在登錄成績時可查閱近兩學期與該課程性質相同科目平均成績，作為評分參考。

