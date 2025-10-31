兄弟檔從明道大學轉介讀大葉 挑戰國際餐飲廚藝模擬賽奪金抱銀
明道大學去年退場，鍾耀慶、鍾耀樂兄弟被轉介就讀大葉大學，鍾耀樂見哥哥鍾耀慶學習餐旅管理樂在其中，轉系成為哥哥的學弟，在教授彭建治指導下參加2025第六屆明新盃國際餐飲廚藝模擬賽，勇奪1金1銀，同系學妹陳貴蓮也獲銀牌。
彭建治今表示，明新盃國際餐飲廚藝模擬賽採用世界廚師聯盟（WACS）國際廚藝競賽標準，規則、評分比照國際賽事，選手必須於限時內完成作品；不必出國在台灣也可以模擬國際廚藝比賽，可磨練選手適應各項國際規定與情境，考驗臨場反應與專業技術，累積寶貴經驗，有助日後實際出國參賽。
鍾耀慶兄弟都畢業於嘉義高中，先後考進明道大學的餐旅、數位設計學系，未料明道大學去年退場，鍾耀慶兄弟被轉介到大葉大學對接的學系繼續求學。鍾耀慶在高中時已設定目標往餐飲發展，鍾耀樂見哥哥讀得興味十足，大二下學期申請轉系也念餐旅管理，兩人一起練習，同時參加首爾廚藝挑戰賽、2025 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽，都有不錯成績，兄弟第三次結伴報名明新盃。
鍾耀慶選擇海鮮料理，因工序最繁瑣，所以想自我挑戰以期廚藝更精進。他用鱒鮭作為食材，做出干貝慕斯鱒魚、鱒魚餡麵餃的一魚兩吃，並秉持不浪費食材的精神充分運用蔬菜，紅蘿蔔切片裝飾後，剩下的做成蘿蔔泥，時蔬以藝術手法擺盤，力求色香味俱全，獲明新盃西式主餐銀牌。
鍾耀樂剛開始練習時，很難在比賽規定60分鐘內完成2盤料理，幸有老師彭建治用心和他們兄弟討論菜單、調整作菜步驟，經過一再練習讓他們對料理越來越有興趣及信心。鍾耀樂的羊肉料理榮獲明新盃西式主餐金牌；他說，和哥哥準備11月挑戰上海廚藝賽，希望可以兄弟摘金榮歸。
陳貴蓮說，這次比賽的肉品由大會提供，必須現場切除筋膜，考驗刀工也考驗處理速度，她認為老師彭建治教導做菜、設計菜單、參加比賽的細節，是她能得到銀牌的主因。
