大專境外生人數回到疫前水準 宣導勞權與防詐

中央社／ 台北31日電

民國113年大專境外生為12萬3188人，已接近COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情前水準。許多境外生會在台工讀，政府近年宣導強調勞動權益和防詐，避免境外生權益受到侵害。

根據教育部統計，113年度大專境外生共12萬3188人，總數已接近疫情前的水準（108年為12萬8157人），其中人數最多的依序是來自越南、印尼、馬來西亞、日本、香港。

教育部今天和外交部、內政部移民署等多個政府單位，一同在台南舉辦聯合訪視僑外生活動，與學生面對面交流，了解在學習、生活、實習及留台工作等方面的需求，約有600人參與。

由於許多境外生會在台工讀或實習，教育部特別安排2場專題講座，其中一場邀請勞動部說明境外生工讀應注意事項，提升學生的勞動意識，避免遭到雇主剝削。

另一場則是由警政署專家，說明識詐、防詐措施，尤其是加強宣導，避免境外生誤當詐欺車手（指使用人頭帳戶提款、轉運存摺、與被害人面交等）。

教育部指出，隨著在台境外生人數逐年增加，學生在語言溝通、文化適應、行政流程及資源取得等方面仍面臨挑戰。透過跨部會合作及聯合訪視機制，不僅能即時掌握學生需求，更能強化政府、學校與學生之間的連結，協助僑外生安心就學、適應生活，在台灣累積豐富且難忘的學習與成長經驗。

