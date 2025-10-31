快訊

重考上岸只開心一刻 他社交難融入、因課業擔心沒資格在新校

聯合新聞網／ 綜合報導
一名重考到喜歡的校系的大學生表示，在社交方面難以融入新學校的同儕，並且觀察到他們課業較厲害，擔心自己沒資格待在新學校。 示意圖／Ingimage
「不知道為什麼換了環境後就變化那麼大，落差感蠻大的」，一名網友近日在論壇稱他重考上了喜歡的校系，但是與之前的大學相比，從朋友不少變成和同學融入不了，讓他覺得落差大；此外，在課業上，他感覺同儕很強，認為可能沒辦法像在之前的學校一樣前幾名。

原PO在Dcard以「心情 重考上岸後心情調適」為題發文表示，他今年在學重考考到喜歡的校系，「不過好像只有上岸的那一刻開心而已，開學後很多問題就浮現出來」。

原PO說，他自認並不孤僻，也在學校試著社交，不過還是無法融入同學，但是他在以前的大學朋友不少，他不解為什麼在不同大學就感受到如此大的變化。

原PO也指出，之前學校的同儕課業比較不厲害，但是目前的學校，同儕的學業表現較好；上述處境讓他擔憂：「我可能沒辦法像以前學校一直前幾名，讓我感覺我是不是不夠厲害，沒有資格在這裡」。

文末，原PO盼有經驗的學長姐分享如何克服以上問題。

有網友回應，「撇除太過刻意或是目的性去交友，我覺得只要專注在先把自己的生活過好，有餘裕再去參加一點活動（系烤、系學會、宿營、之夜或社團之類）自然會遇到頻率合的人，所以放心吧」、「剛轉學而已還好吧，我蠻常通識課去撈i人當組員的」、「重考症候群，我也有」、「大家應該都有這個重考症候群，我現在還在努力」、「真實到以為是自己發的」。

大學生 重考

