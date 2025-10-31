台大Garmin講座教授、學者7人獲獎 創辦人再捐500萬美元助攬才

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
第二屆「Garmin講座教授暨學者獎金基金」總計七人獲獎，台大於近日舉行頒獎典禮。圖／台大提供
第二屆「Garmin講座教授暨學者獎金基金」總計七人獲獎，台大於近日舉行頒獎典禮。圖／台大提供

國立台灣大學日前舉行「Garmin講座教授暨學者獎金基金」頒獎典禮及「台大・Garmin教師宿舍」落成典禮。台大邀請Garmin創辦人暨董事長高民環親自授獎，表彰3名特聘教授以及4名Garmin學者，獲聘者每年可獲得3萬美元，相當於台幣92萬元的獎勵金，1任聘期為3年，得續聘1次。

台大日前頒發第二屆的「Garmin講座暨學者獎金基金」，表彰研究與教學傑出教師。「Garmin講座教授」得獎者分別為台大光電所特聘教授孫啟光、電機系特聘教授劉致為，以及材料系特聘教授高振宏。「Garmin學者」獲獎者分別為機械系教授藍兆杰、電機系助理教授藍嘉雅、助理教授李念澤以及光電所助理教授黃亦騰。

典禮由校長陳文章主持，全新落成的「台大・Garmin教師宿舍」共設有14戶多房型宿舍，一樓規劃生活服務空間，結合講座教授制度與居住環境，期能協助教師安心研究與教學，強化攬才與留才上的能量，提升國際學術競爭力。

陳文章表示，高民環得知台大百歲校慶的一系列規畫後，主動關心學校了解留才、攬才需求，除了設立Garmin講座教授與學者制度，以講座及基金鼓勵教師之外，更認為應有完善配套，於是追加捐款支持教師宿舍興建與維修，讓整體的攬才、留才方案更為完善。

高民環表示，過去一年也收到各界對於該項攬才留才的肯定及正面效果，決定再捐贈500萬美元、增額10名，除現有的電機資訊與工學院外，納入理學院的物理、數學及化學等研究領域，擴大規模，期望有助於台大在科技研究的水準、人才招募及提升國際化的願景。

高民環於1971年自台大電機系畢業，2年來透過美國高氏家族基金會，共計捐贈台大2500萬美元，以永續孳息方式成立「Garmin講座教授暨學者獎金基金」及「Garmin教師宿舍興建暨維修基金」，其中625萬美元用於「Garmin 教師宿舍興建暨維修基金」及相關裝修或維護費用。

Garmin教師宿舍座落於溫州街巷內，基地面積495平方公尺，總樓地板面積1896.74平方公尺。宿舍外觀設計延伸自台大農業陳列館的建築語彙，外牆採塗料搭配外露樑與預埋滴水條，風格與校園建築意象相呼應，展現兼具人文氣息與現代美學。

台大 教師 宿舍

