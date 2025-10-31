快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO就讀護理系，卻被親戚酸未來出路沒有用、地位又低，讓她非常不滿。 示意圖／ingimage
不論大學讀什麼科系，都是依照自己的興趣和未來出路考量所選擇，因此都有其用處。有一名就讀護理系的女網友就抱怨，日前被親戚酸讀護理沒用、沒錢、沒地位，讓她聽了相當無言，留言幾乎一面倒力挺她。

這名女網友在Dcard以「因為讀護理被酸」為題發文，表示日前一位有3年多沒見面的親戚到家裡作客，看到她剛好回家便寒暄幾句。親戚好奇地詢問原PO就讀的學校、科系，她也如實回答自己是讀護理系，沒想到對方聽了不客氣地說讀護理「沒用、沒錢、地位又低」，甚至護理師都當醫師小三等等言論，讓原PO聽了很傻眼。

她事後氣憤又無奈地說，現在念護理系要從學生時代就承受大家的酸言酸語了嗎？看在這位親戚已經60多歲了才不想和對方計較，「就不要到時候生病被我顧到」。

貼文引起熱議，多數人安慰原PO並且打抱不平，「想酸妳的人根本不會管妳讀什麼，啥都可以酸」、「我還被說（環境工程系）撿回收的，每個科系都有酸言酸語的狀況，通常那種人都不會再往來了，隨他去」、「親戚有護理長，後來創業做醫療器材，營業額10幾億。各行各業認真做，都不會輸給一般人」、「護理是不友善就業環境沒錯，但他嘴巴超臭超沒禮貌」、「說真的，有時候真的是打從心底敬佩讀護理的人，那個環境真的很慘」。

還有也是讀護理系的前輩分享經驗，「這社會對護理不友善的人太多了，但是我們自己知道自己在做的是有意義的工作」、「護理可以學到很多照護知識、傷口換藥、藥物作用，家人生病都很喜歡找我陪病或看醫生」、「臨床工作準兩年，家人對外一律保密，覺得我的工作太卑賤、低階，每天照三餐叫我提離職，好好思考我人生要幹嘛」。

讀護理錯了嗎？女大生被親戚酸這1句 過來人安慰：至少有意義

