Garmin捐贈台大教師宿舍落成 相助台灣留才攬才
Garmin（台灣國際航電股份有限公司）捐贈台灣大學興建的教師宿舍，近日落成，座落於台北市溫州街巷內。Garmin講座暨學者獎金基金也進入第2屆，鼓勵更多優秀人才留台服務。
台灣大學今天發布新聞稿表示，「台大．Garmin教師宿舍」於10月28日舉辦落成典禮，捐贈方由Garmin創辦人暨董事長高民環代表出席，並親自頒獎表揚第2屆「Garmin講座暨學者獎金基金」得主。
台大校長陳文章表示，高民環得知台大百歲校慶一系列規劃後，了解學校有留才、攬才需求，除了設立Garmin講座，更認為應有完善配套，於是追加捐款支持教師宿舍興建與維修，讓整體留才、攬才方案更為完善。
陳文章表示，「台大．Garmin教師宿舍」的落成不僅是硬體建設的里程碑，更是台大在國際化師資發展上的重要一步，體現校友與母校共同築夢的精神。
新的宿舍座落於台北市溫州街巷內，於民國111年9月動土，共地上6層、地下2層，設有14戶多房型宿舍，1樓規劃生活服務空間。宿舍外觀設計延伸自台大農業陳列館的建築語彙，以出挑結構展現輕盈與現代感，外牆採塗料搭配外露梁與預埋滴水條設計。
