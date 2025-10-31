AI時代讓學生變懶？大學助教怨學習程度差：連一頁的字都看不完
科技進步與學生學習積極度有關嗎？一名在大學當助教的女網友發文抱怨，自從開學後發現學生越來越懶，不僅態度差，實驗還跳著做、作業隨便寫，讓她覺得心力交瘁，大嘆「難道跟AI盛行有關？」貼文也引起不少人討論。
原PO在Dcard以「學生程度真的變得很差」為題發文，她說在大學的基礎電磁學當助教1年多，開學後發現學生無法好好讀完一整頁的字，實驗也跳做，作業還隨便寫寫就想要拿高分，態度差又很懶，讓她覺得心力交瘁。原PO坦言自己也沒有很熱愛當助教，但以往都會有很認真的學生，因此她還是教得很開心。
她不知道是不是與AI盛行有關係，才會讓學生程度變差，因此感嘆呼籲要少滑短影音，多看書或文字來充實自己。
貼文引起眾人熱議，「抖音也是一大原因，AI也是，答案來得太容易，腦子的耐心早就被那些養壞了，一些事情需要比較久才能出成效的，壓根不想做」、「現在的小朋友很容易沒耐心，常常認為全世界唯我獨尊，什麼都靠雲端和網路」、「我覺得不能全怪學生欸，有可能是課程設計不好或是教授教很爛」、「大家發現AI生的內容比自己認真花時間寫還要高分的時候，誰愛寫誰寫」、「現在學校不太敢管學生，自律與學習態度培養不起來，加上有多少學生只是被逼或混文憑，不意外」。
也有網友表示，從以前就很常聽到師長抱怨學生素質一代不如一代，「AI出現之前就可以聽到每個老師都在說『你們是我帶過最差的一屆，跟以前的孩子差的真多』，然後一屆比一屆慘」、「不是AI問題，因為大家應該都聽過老師抱怨一屆不如一屆」、「我教授說，他小時候就會被長輩罵一代不如一代」。
