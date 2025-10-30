大學畢業後遭父親討回學費 女兒「1句話神反擊」震撼全家

快訊

家庭金錢觀不同，有時會引發意想不到的衝突。日本便有一名50多歲的家庭主婦分享，她的丈夫一向節儉過頭，對家人一毛不拔，連孩子上大學都不願支援太多。示意圖／AI生成
家庭金錢觀不同，有時會引發意想不到的衝突。日本便有一名50多歲的家庭主婦分享，她的丈夫一向節儉過頭，對家人一毛不拔，連孩子上大學都不願支援太多。多年後，當女兒畢業開始工作，丈夫竟還問她：「我出的學費，什麼時候要還？」沒想到女兒一句話，讓他當場啞口無言，家庭氣氛瞬間降到冰點。

根據日媒報導，日本一名妻子指出，丈夫從年輕時就以「節省就是美德」自豪，生活開銷一律掌控在自己手裡，每月只給家人最低限度的生活費，連家裡的娛樂支出都視為「浪費」。當女兒長大後要念大學，他雖口頭上說會負擔學費，卻堅持「不多給一毛錢」，連外縣市住宿與交通費都要求孩子自理。

當孩子們因課業與打工疲於奔命時，丈夫仍冷冷表示：「念書是你們自己的事。」甚至孩子臨時需要用錢時，他還會要求列出還款日期與金額。這樣的態度，讓家庭氣氛長期緊繃，妻子也只能偷偷兼職補貼孩子生活費，常為「孩子太辛苦」而心疼落淚。

多年後，女兒靠打工完成學業並順利就業。妻子以為丈夫終於會感到驕傲，沒想到他卻反覆對女兒說：「我幫妳出的學費，什麼時候要還？」語氣雖似玩笑，卻讓全家感到刺耳。妻子坦言，每次聽到這句話心裡都很無奈。

直到某天，女兒回家探望父母，丈夫又故技重施，笑著問：「妳是不是該開始還我錢了？」沒想到，女兒這次竟毫不猶豫回嗆：「那爸爸呢？你當年上大學時，有把錢還給阿嬤嗎？」女兒一句話讓全場安靜，丈夫的笑容瞬間僵住。原來，他當年念外縣市大學全靠父母經濟支持，也從沒提過「要還錢給他們」的事。

妻子回憶，女兒話說完後，丈夫立刻臉色大變，接著默默轉身離開，而且自那之後，他再也沒提過「要還學費」的話題，讓妻子忍不住感嘆：「話說出口前，真的要想想有天會不會繞回自己身上。」

