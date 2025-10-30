主打3個奠基、5個躍升願景 台師大校長遴選宋曜廷勝出

國立台灣師範大學今舉行第15任校長遴選，經出席委員無記名投票表決，現任副校長、教育心理與輔導學系講座教授宋曜廷當選。台師大將報請教育部聘任，新任校長將於明年2月22日就任。

台師大現任校長吳正己任期將於115年2月21日屆滿，台師大表示，吳正己於任內鼓勵學生跨領域、跨院系、跨校、跨國修習課程，在其領導下，台師大已發展成為國際化綜合大學，新任校長宋曜廷為台師大心輔系博士，歷任心測中心主任、研發長、邁向頂尖大學計畫辦公室執行長，曾任國民教育測驗與評量中心主任，並榮獲教育部學術獎、國科會傑出特約研究員與吳大猷獎等殊榮。

台師大指出，遴委會共21位委員，自6月4日召開第1次會議啟動遴選作業，於7月7日至8月25日公開徵求校長人選，經完成資格審查與面談後產生兩位候選人，10月8日舉辦治校理念說明會，10月15日由校務會議代表無記名投票，兩位候選人均通過推薦門檻。遴委會今舉行無記名投票，由宋曜廷獲過半數同意，遴定為第15任校長當選人。

宋曜廷日前提出「奠基・躍升・新師大」治校理念，但宋也指出，台師大正面臨數個內外部挑戰，包括少子化帶來的教育需求和價值觀變遷、AI與科技浪潮對人文社會學科的衝擊、校內資源競逐壓力、社會影響力待凸顯。

對此，宋曜廷提出空間、人才、福祉等「三個奠基」與學術、科技整合、產學、師道、貢獻等「五個躍升」策略藍圖。盼比照歐美及日本，創設「文理共榮書院」，推動「文理融合學士」，推動跨域學習2.0版；也主張「人文社會為本、科技技術為用」，希望以校務研究（IR）強化精準招生與課程設計，並以機器人產業整合校園相關能量、推動AI倫理與治理中心和推動AI融入教學與研究。

宋曜廷也提到，將整合校園及周邊人文藝術據點，打造兼具歷史與美感的新文藝復興大道，結合進修推廣學院營運，提升師生生活舒適度。

