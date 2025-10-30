華梵大學35週年校慶 前教長吳思華勉高教應以人為本
華梵大學今天舉行35週年校慶典禮，前教育部長吳思華表示，面對AI的挑戰，高教須調整為「以人為本」的學習，並推動全齡學習、彈性學習，這也是未來高教創新的方向。
華梵大學發布新聞稿指出，華梵大學今天舉行建校35週年校慶典禮，吳思華受邀致詞，校內還同時舉辦園遊會、運動嘉年華會、各系教學成果展等精彩活動。
吳思華提到，AI技術發展是對未來高教的最大挑戰，目前「以知識為本」的高教應儘速調整為「以人為本」的學習，大學生年齡應從18至22歲擴大到90歲，未來高教才能從艱困的紅海走向充滿機會的藍海。
吳思華指出，目前教育部對學分與學習方式有規範，例如1學分課程每週上1小時、1學期上課18週等，這種全時學習未來應改為更有效的集中式學習，例如一門課可集中1週3次、6週上完等，彈性學習模式更能符合全齡時代的學習所需。
另外，吳思華表示，AI與人最大的不同，在於AI沒有「覺」，沒有味覺、聽覺、視覺、嗅覺和觸覺；華梵推動以覺為主的「覺之教育」，正好可培養學生做個與AI不一樣的人，加上以人為本、全齡學習、彈性學習以及有目的的學習，將成為未來高教創新的方向。
華梵大學校長李天任提到，因應高教、社會結構與價值觀的改變，華梵將以環境、生活、藝術為三大教育軸線積極轉型，逐步從課程與社團中引進農園與茶藝體驗、勞作與園藝治療、藝術治療和正念禪修，推動6歲到90歲的全齡學習，成為各年齡層共同學習的教育基地。
