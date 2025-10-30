金大攜手金門官窯推陶瓷展 匠師挑戰藝術創作

快訊

中央社／ 金門30日電

金門大學與全台唯一官窯金門縣陶瓷廠推出以青花瓷為發想創作展，陶瓷廠長林蔚尚說，此次展覽鼓勵匠師挑戰藝術創作，陶瓷廠未來也盼打造新產業，正籌劃觀光工廠展現新面貌。

國立金門大學圖書館與金門縣陶瓷廠推出「青花纏枝新想像」陶瓷創作展，以「傳統中的創新」為策展主軸，在金大圖書館內展出陶瓷廠匠師創作超過40件作品；創作展今天舉行開幕儀式，金大校長陳建民、金門副縣長李文良、金門陶瓷廠長林蔚尚等出席。

陳建民指出，圖書館除是知識殿堂，也是文化交流平台，期盼透過這次展覽讓更多人了解金門陶瓷藝術美學，藉青花瓷與年輕世代對話，傳遞在地文化新價值。

林蔚尚解釋，「青花纏枝」是在青花瓷器上描繪圖案的傳統技藝，「新想像」則是希望匠師能將傳統技藝發揮出更多新的想像，過去陶瓷廠較著重青花瓷商品化，此次展覽則鼓勵、支持匠師挑戰藝術創作。

林蔚尚說，金門陶瓷廠已有62年歷史，陶瓷廠最早名稱是「碗廠」，主要製作鍋碗瓢盆等民生用品為主，後續與金門酒廠合作走向酒器工廠；而陶瓷廠也盼走出新產業，「我們不能一直做金酒的代工廠」，正努力籌劃觀光工廠，期盼以全新面貌讓到金門旅客留下更深刻印象。

金門縣陶瓷廠透過新聞稿表示，此次作品由陶瓷廠內匠師手工製作完成，作品涵蓋拉坏、捏塑、刻繪與釉彩等技法，以青花纏枝經典紋飾重現金門島嶼風景與人文情懷，展現傳統與當代交融的藝術新貌。

陶瓷廠表示，展覽即日起於金門大學圖資大樓2樓展示區展至民國115年2月23日，現場也設有「陶藝與手工藝閱讀專區」，展示各類藝術與工藝設計書籍，民眾欣賞作品之餘也能透過閱讀更深入理解工藝的精神與文化底蘊。

金門 觀光工廠 陶藝

