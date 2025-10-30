快訊

嘉南大學生活系師生世界名廚錦標賽爭光 奪2特金6金獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南大學生活保健系師生在「第六屆世界名廚錦標賽」拿下2面特金獎與6面金獎。圖／校方提供
嘉南大學生活保健系師生在「第六屆世界名廚錦標賽」拿下2面特金獎與6面金獎。圖／校方提供

嘉南藥理大學生活保健系師生日前在「2025年第六屆世界名廚錦標賽」，一舉拿下2面特金獎與6面金獎，為國爭光，也讓嘉藥的專業教學實力再度登上國際舞台，校方今天表揚。

校方表示，林宇志老師帶領保營所郭聖泓、生活系林咨妤及吳岳錡4名學生，與地主馬來西亞、新加坡、中、港、澳洲及澳門近百廚藝好手同場較勁，在世界粵菜廚皇協會主辦的「世界名廚錦標賽」脫穎而出。

這次競賽項目涵蓋果雕、拉糖、翻糖蛋糕、盤式點心及烹飪等領域，吸引世界各地廚藝高手齊聚切磋。嘉大指出，師生展現實作功力，以創意、構圖與技術細膩度征服評審，成績亮眼。

指導老師林宇志榮獲2面金牌，以果雕作品「鰲遊天下」驚艷全場。作品以芋頭為主體雕刻龍魚造型，為能承受龍魚重量巧妙在內部包裹鋼筋，耗時3天完成。

林宇志表示，最大挑戰是如何讓芋頭在長途飛行後仍維持濕潤色澤與質地，過程中需不斷調整保存方式，所幸作品經長途運送後仍能保持完美，搭配現場手刻西瓜雕花，氣勢磅礡、細膩動人，最終獲評審一致好評奪金。

首次踏上國際賽場的三位學生表現同樣出色，郭聖泓在糖霜餅乾及盤式點心奪下2金獎、林咨妤以台灣茶為主題設計盤式點心擺飾，將文化意象融入構圖美感，取得1特金獎，糖霜餅乾1金獎。吳岳錡以「萬聖節」為靈感，製作一系列造型生動可愛的萬聖節糖霜餅乾，憑藉創意與精緻度抱回特金獎，盤式點心1金獎。

林咨妤表示，能在畢業前代表學校出國參賽，是難得的學習機會，看到其他國家選手的作品，讓人大開眼界，也激勵自己在專業上持續進步。首次參加比賽的吳岳錡表示，自小熱愛烘焙，終於有機會在比賽好好表現，從試作到現場布置，每個細節都充滿挑戰，但能在國際舞台上獲獎，是對自己最大的肯定，感謝老師一路支持。

生活系主任陳品晟表示，嘉藥長期重視學生專業培育與國際競賽實戰經驗，這次同學能在世界舞台發光發熱，不僅彰顯嘉藥在餐飲技藝與生活保健科技教學卓越成果，也是嘉藥「學用合一」最佳實踐，感謝指導老師及團隊在備賽期間的辛勞付出，期勉學生持續精進，未來生活系將持續投入資源，鼓勵更多學子站上國際舞台。

嘉南大學生活保健系師生在「第六屆世界名廚錦標賽」拿下2面特金獎與6面金獎。圖／校方提供
嘉南大學生活保健系師生在「第六屆世界名廚錦標賽」拿下2面特金獎與6面金獎。圖／校方提供
嘉南大學生活保健系師生在「第六屆世界名廚錦標賽」拿下2面特金獎與6面金獎。圖／校方提供
嘉南大學生活保健系師生在「第六屆世界名廚錦標賽」拿下2面特金獎與6面金獎。圖／校方提供
嘉南大學生活保健系師生在「第六屆世界名廚錦標賽」拿下2面特金獎與6面金獎。圖／校方提供
嘉南大學生活保健系師生在「第六屆世界名廚錦標賽」拿下2面特金獎與6面金獎。圖／校方提供

舞台 點心 餅乾

