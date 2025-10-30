10年爭取200公尺人行道 中原大學攜手地方突破不可能

中原大學設計學院院長趙家麟團隊與在地團體合作，推動中壢區中北路人行環境改善專案，入圍天下雜誌城市治理卓越「年度影響力獎」。趙家麟將「人本城市」課程實踐於改善地方環境，為城市治理播下希望的種子。

參與專案的團體包括還路於民行人路權促進會、桃園人本交通推動協會，校方表示，這次評選主題以道路環境改善為主軸，因應「行人地獄」引發的社會關注，邀集內政部國土署與專家學者評選，全國只有3個專案獲獎，「中北路人行環境改善」能入圍相當不容易。

評審團認為在講求停車便利、交通效率的台灣，願意投入道路環境改造、為行人創造安全步行空間的專案都值得支持。

中北路在中原大學校門正前方，長期存在人車爭道風險。桃園市政府2018年雖獲中央補助鋪設人行道，卻因地方對停車與塞車的疑慮而退回經費。為突破僵局，趙家麟（地景建築系教授）2019年起將中北路導入「人本城市」課程，師生分組訪談店家與居民，2019至2024年完成4次訪調，開啟社區對話，居民態度逐漸軟化，從強烈反對轉為支持或不反對，成功累積在地共識。

2024年底，中原大學設計學院與還路於民行人路權促進會，及桃園人本交通推動協會舉辦「中原耶誕散步節」，讓民眾實際體驗「人本街道」的友善環境，減輕了疑慮。之後中壢區公所協力與編經費，今年完成中原大學至中原國小約200公尺長、單側1.8公尺，外凸段4公尺寬的標線型人行道，讓師生與附近居民擁有更安全的行走空間。

趙家麟表示，努力10年換來這個結果，雖然稱不上是成功案例，但令人欣慰的是，中北路人行環境改造困難，反而讓學生有機會參與道路改革的實作，期盼每位修課學生畢業後，都能成為改革的種子，在各自的城市繼續播種，讓「人本城市」的理念生根茁壯。

他強調，團隊將持續攜手地方與公部門，推動安全步行與生活環境的改善，為城市安全與永續未來累積更大的公共影響力。

中原大學表示，校園周邊匯聚學生、居民與商圈活動，完善的人本交通是提升生活品質與用路安全的關鍵，校方秉持「全人教育」理念與社會責任，將繼續協助打造宜居的永續城市，讓中原的設計專業成為地方共同前進的動能。 中原大學設計學院院長趙家麟積極推動中北路人行環境改善，入圍天下雜誌年度影響力獎。圖／中原大學提供 中原大學設計學院與團體推動「耶誕散步節」，獲得地方大力支持。圖／中原大學提供 中原大學校門口中北路啟用綠鋪面標線型人行道，打造更友善的通行環境。圖／中原大學提供

商品推薦