快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

聽新聞
0:00 / 0:00

10年爭取200公尺人行道 中原大學攜手地方突破不可能

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
「中原耶誕散步節」一日試圍，讓民眾體驗「人本街道」的友善氛圍。圖／中原大學提供
「中原耶誕散步節」一日試圍，讓民眾體驗「人本街道」的友善氛圍。圖／中原大學提供

中原大學設計學院院長趙家麟團隊與在地團體合作，推動中壢區中北路人行環境改善專案，入圍天下雜誌城市治理卓越「年度影響力獎」。趙家麟將「人本城市」課程實踐於改善地方環境，為城市治理播下希望的種子。

參與專案的團體包括還路於民行人路權促進會、桃園人本交通推動協會，校方表示，這次評選主題以道路環境改善為主軸，因應「行人地獄」引發的社會關注，邀集內政部國土署與專家學者評選，全國只有3個專案獲獎，「中北路人行環境改善」能入圍相當不容易。

評審團認為在講求停車便利、交通效率的台灣，願意投入道路環境改造、為行人創造安全步行空間的專案都值得支持。

中北路在中原大學校門正前方，長期存在人車爭道風險。桃園市政府2018年雖獲中央補助鋪設人行道，卻因地方對停車與塞車的疑慮而退回經費。為突破僵局，趙家麟（地景建築系教授）2019年起將中北路導入「人本城市」課程，師生分組訪談店家與居民，2019至2024年完成4次訪調，開啟社區對話，居民態度逐漸軟化，從強烈反對轉為支持或不反對，成功累積在地共識。

2024年底，中原大學設計學院與還路於民行人路權促進會，及桃園人本交通推動協會舉辦「中原耶誕散步節」，讓民眾實際體驗「人本街道」的友善環境，減輕了疑慮。之後中壢區公所協力與編經費，今年完成中原大學至中原國小約200公尺長、單側1.8公尺，外凸段4公尺寬的標線型人行道，讓師生與附近居民擁有更安全的行走空間。

趙家麟表示，努力10年換來這個結果，雖然稱不上是成功案例，但令人欣慰的是，中北路人行環境改造困難，反而讓學生有機會參與道路改革的實作，期盼每位修課學生畢業後，都能成為改革的種子，在各自的城市繼續播種，讓「人本城市」的理念生根茁壯。

他強調，團隊將持續攜手地方與公部門，推動安全步行與生活環境的改善，為城市安全與永續未來累積更大的公共影響力。

中原大學表示，校園周邊匯聚學生、居民與商圈活動，完善的人本交通是提升生活品質與用路安全的關鍵，校方秉持「全人教育」理念與社會責任，將繼續協助打造宜居的永續城市，讓中原的設計專業成為地方共同前進的動能。

中原大學設計學院院長趙家麟積極推動中北路人行環境改善，入圍天下雜誌年度影響力獎。圖／中原大學提供
中原大學設計學院院長趙家麟積極推動中北路人行環境改善，入圍天下雜誌年度影響力獎。圖／中原大學提供
中原大學設計學院與團體推動「耶誕散步節」，獲得地方大力支持。圖／中原大學提供
中原大學設計學院與團體推動「耶誕散步節」，獲得地方大力支持。圖／中原大學提供
中原大學校門口中北路啟用綠鋪面標線型人行道，打造更友善的通行環境。圖／中原大學提供
中原大學校門口中北路啟用綠鋪面標線型人行道，打造更友善的通行環境。圖／中原大學提供

人行道 中原大學 行人地獄

延伸閱讀

新北推行人友善區年底再添蘆洲段 議員籲補足斷點

竹市高峰路506巷改善完工通車 紓解尖峰壅塞

7200萬改善人行道卻停機車 中市：有條件優先設停車彎

斗六外環道人行道升級「最後一哩路」將開工 市長宣布：2年內全面完工

相關新聞

陽明交大幫建築師開課 助打造高齡友善住宅

台灣邁入超高齡化社會，國立陽明交通大學特別針對建築與設計專業人士，開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，希望從建築設計的源頭...

10年爭取200公尺人行道 中原大學攜手地方突破不可能

中原大學設計學院院長趙家麟團隊與在地團體合作，推動中壢區中北路人行環境改善專案，入圍天下雜誌城市治理卓越「年度影響力獎」...

歡慶61周年校慶 嶺東科大辦USR跨校成果聯展

嶺東科技大學今年61周年校慶，為呼應聯合國永續發展目標（SDGs），10月28日至31日在嶺東科大春安校區藝術中心舉辦「...

花蓮光復百年古剎保安寺受災 台師大團隊投入文物修復

位於花蓮縣光復鄉的保安寺建於清光緒年間，但因馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水影響，古剎保安寺滿布泥濘，寺內珍藏百餘年的文物受泥水浸...

推動台灣運動新定位！中央大學辦國際青少年網賽 日本少女選手奪冠

中央大學日前首度舉辦「國際青少年網球錦標賽」，為台灣青少年好手提供國際交流舞台，同時開啟國立大學走出校園、推動台灣基層體...

國北教大師遭控頻繁偷吃、劈腿12女 校方：若違法絕不寬貸

今有媒體報導，國立台北教育大學一名許姓教師，疑似劈腿12名包括校長、出版社編輯在內的女子。校方今天表示，正了解相關情事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。