陽明交大幫建築師開課 助打造高齡友善住宅

台灣邁入超高齡化社會，國立陽明交通大學特別針對建築與設計專業人士，開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，希望從建築設計的源頭出發，讓高齡需求成為住宅規劃中不可或缺的一環。

陽明交大表示，該課程由陽明交大高齡健康產業創新推動中心開設，內容涵蓋「建築通用設計」、「住宅無障礙環境」及「智慧照護科技」三大核心，並結合實地參訪，協助建築師、室內設計師與長照專業人士掌握高齡住宅設計的全貌，為長者打造安全、舒適又有尊嚴的居住環境。

高齡健康產業創新中心執行長、跨專業長期照顧與管理碩士學位學程主任陳怡如表示，台灣很多長輩不想帶給子女負擔，都希望能持續獨立生活，但現實卻受限於居住條件。以台北市為例，多處房屋屋齡已逾30年，許多長者仍住在沒有電梯的老公寓，光上下樓都成為挑戰，難以維持獨立自主的生活品質。

「讓長輩在熟悉的家中安心生活，應該內化到建築設計中。」陳怡如說，人的一生從出生、成年到老年，對居住空間的需求都不盡相同，「這門課不只是教設計，也是在告訴大家住宅空間如何回應人的一生。」

隨著社會快速老化，讓新式住宅與既有住宅轉型為高齡友善空間是當務之急。陳怡如表示，這不只是設計美學，而是需要建築、醫療、長照與科技等跨專業人才共同評估與規劃，讓生活空間能夠隨著人生成長與健康變化而調整。

陽明交大今年成立高齡健康產業創新推動中心，整合校內健康長壽與老化科學研究中心、附設醫院以及跨專業長期照顧與管理碩士學位學程等資源。中心透過科技賦能、跨域整合與社會共創三大策略，作為校內與產業間的協作樞紐，結合跨領域專業與研究能量，協助產業場域驗證、產品創新與人才培育，針對產業需求提供具體的問題解方與創新策略。

