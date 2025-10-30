歡慶61周年校慶 嶺東科大辦USR跨校成果聯展

嶺東科技大學今年61周年校慶，為呼應聯合國永續發展目標（SDGs），10月28日至31日在嶺東科大春安校區藝術中心舉辦「永續創生．綠色共好」USR跨校成果聯展，開放民眾自由參觀。

USR跨校成果聯展由教育部USR推動中心指導、嶺東科大永續發展暨社會責任辦公室主辦，集匯全校11個系所與跨校合作夥伴共同參與，「台中市南湖社區大學」也合辦，並有社區微型創業品牌「RE:NEW研舊所」與「紗餘焉創藝工作室」共同協辦，展現校園、產業與社區共創共榮的行動力。

嶺東科大校長陳仁龍表示，學校推動USR計畫的核心在於「在地關懷、永續環境、產業鏈結及產業發展」，以「場域即教室」為理念，讓師生走出校園、深入社區實踐。

嶺東科大永續辦公室主任朱曉萍說，學校USR校務計畫透過跨域整合與地方合作，已形成校內外永續共學生態；視覺傳達設計系主任符逸群分享萌芽型計畫成果，強調師生長期深耕新社社區、從課堂延伸至行動的價值。

成果聯展以「跨校跨域」為亮點，涵蓋五大學院USR成果，設計學院推動「白冷圳水流域農創品牌」再生計畫；民生學院以低碳食農教育促進地方休閒經濟；智慧科技學院打造智慧減碳場域培育ESG人才；時尚學院以綠時尚行銷創新共育產業新力；商管學院則以碳盤查與淨零行動協助企業永續轉型。

另外，「跨校講座」邀請雲林科技大學黃世輝副校長，以「朝聖廊帶、心靈遍路與民俗觀光—USR計畫的俗與聖」為題分享經驗；也有「跨域共學論壇」探討地方創生與微型創業等議題，激盪多元永續創意。

嶺東科大USR成果呼應多項SDGs目標，包括優質教育、性別平等、產業創新、永續城鄉、責任消費、氣候行動及生態保育等。校方指出，年度共151件USR相關作品成果亮眼，十餘件作品更榮獲國內外永續競賽獎項。學校推展多項產學合作與ESG輔導計畫，展現USR深植教學與研究的實踐力。 嶺東科大「永續創生．綠色共好」USR跨校成果聯展開幕式大合照。圖／嶺東科大提供

