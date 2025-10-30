快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

歡慶61周年校慶 嶺東科大辦USR跨校成果聯展

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科大永續辦公室朱曉萍主任導覽介紹校內USR成果。圖／嶺東科大提供
嶺東科大永續辦公室朱曉萍主任導覽介紹校內USR成果。圖／嶺東科大提供

嶺東科技大學今年61周年校慶，為呼應聯合國永續發展目標（SDGs），10月28日至31日在嶺東科大春安校區藝術中心舉辦「永續創生．綠色共好」USR跨校成果聯展，開放民眾自由參觀。

USR跨校成果聯展由教育部USR推動中心指導、嶺東科大永續發展暨社會責任辦公室主辦，集匯全校11個系所與跨校合作夥伴共同參與，「台中市南湖社區大學」也合辦，並有社區微型創業品牌「RE:NEW研舊所」與「紗餘焉創藝工作室」共同協辦，展現校園、產業與社區共創共榮的行動力。

嶺東科大校長陳仁龍表示，學校推動USR計畫的核心在於「在地關懷、永續環境、產業鏈結及產業發展」，以「場域即教室」為理念，讓師生走出校園、深入社區實踐。

嶺東科大永續辦公室主任朱曉萍說，學校USR校務計畫透過跨域整合與地方合作，已形成校內外永續共學生態；視覺傳達設計系主任符逸群分享萌芽型計畫成果，強調師生長期深耕新社社區、從課堂延伸至行動的價值。

成果聯展以「跨校跨域」為亮點，涵蓋五大學院USR成果，設計學院推動「白冷圳水流域農創品牌」再生計畫；民生學院以低碳食農教育促進地方休閒經濟；智慧科技學院打造智慧減碳場域培育ESG人才；時尚學院以綠時尚行銷創新共育產業新力；商管學院則以碳盤查與淨零行動協助企業永續轉型。

另外，「跨校講座」邀請雲林科技大學黃世輝副校長，以「朝聖廊帶、心靈遍路與民俗觀光—USR計畫的俗與聖」為題分享經驗；也有「跨域共學論壇」探討地方創生與微型創業等議題，激盪多元永續創意。

嶺東科大USR成果呼應多項SDGs目標，包括優質教育、性別平等、產業創新、永續城鄉、責任消費、氣候行動及生態保育等。校方指出，年度共151件USR相關作品成果亮眼，十餘件作品更榮獲國內外永續競賽獎項。學校推展多項產學合作與ESG輔導計畫，展現USR深植教學與研究的實踐力。

嶺東科大「永續創生．綠色共好」USR跨校成果聯展開幕式大合照。圖／嶺東科大提供
嶺東科大「永續創生．綠色共好」USR跨校成果聯展開幕式大合照。圖／嶺東科大提供

永續

延伸閱讀

金融教育貢獻獎 兆豐銀宣導素養 成果豐

南投「匠心山縣」工藝ESG市集11月1日在竹山熱鬧登場

汐止長青里900餘人無自來水 新北研議改善設備

民間力量投入偏鄉陪伴 嘉縣大埔和平社區打造孩子夢想基地

相關新聞

花蓮光復百年古剎保安寺受災 台師大團隊投入文物修復

位於花蓮縣光復鄉的保安寺建於清光緒年間，但因馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水影響，古剎保安寺滿布泥濘，寺內珍藏百餘年的文物受泥水浸...

推動台灣運動新定位！中央大學辦國際青少年網賽 日本少女選手奪冠

中央大學日前首度舉辦「國際青少年網球錦標賽」，為台灣青少年好手提供國際交流舞台，同時開啟國立大學走出校園、推動台灣基層體...

歡慶61周年校慶 嶺東科大辦USR跨校成果聯展

嶺東科技大學今年61周年校慶，為呼應聯合國永續發展目標（SDGs），10月28日至31日在嶺東科大春安校區藝術中心舉辦「...

國北教大師遭控頻繁偷吃、劈腿12女 校方：若違法絕不寬貸

今有媒體報導，國立台北教育大學一名許姓教師，疑似劈腿12名包括校長、出版社編輯在內的女子。校方今天表示，正了解相關情事，...

台師大攜美名校培訓英語授課 打造雙語教育典範

台師大舉辦雙語合作系列活動，展示與美國德州大學奧斯汀分校合作移地訓練計畫的培訓成果，以及台師大的在地EMI（英語授課）增...

小王子玫瑰花園現蹤東海大學 黃騰輝兩萬株玫瑰獻禮母校

東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」將於11月1日揭幕，目前小王子雕塑已進駐園區，小王子玫瑰園緊鄰東海湖，以兩萬株玫瑰構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。