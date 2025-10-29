拉美7國菁英來台授課 外交部勉讓台灣走進世界

快訊

中央社／ 台北29日電

來自拉美7國的政治及社會菁英共12人來台參加淡江大學面授課程，外交部常次葛葆萱午宴歡迎學員，並期許學員返國後分享在台見聞，讓台灣走入世界，也讓世界走進台灣。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱於27日中午宴請來台參加淡江大學「全球政治經濟學系亞太與拉美研究數位學習碩士在職專班」114學年度第一學期面授課程的新生，並代表外交部表達歡迎之意。

葛葆萱致詞時表示，拉美各國菁英透過校方精心安排的政經文史課程及參訪節目瞭解台灣國情與文化，並期許學員對台灣及亞太政經發展有更深入的瞭解。

葛葆萱強調，台灣半導體產業成就享譽全球，成功主因在於台灣人民勤勉、認真、負責，以及重視工作倫理的敬業精神，鼓勵學員利用此行深度探索台灣文化，返國後將在台見聞與友人分享，讓台灣走入世界，也讓世界走進台灣。

厄瓜多籍新生代表莫里納（Lia Molina）致詞感謝外交部及淡江大學精心規劃專班各項課程與參訪活動。她表示，台灣在各領域發展成就斐然，全體學員定將在返國後廣為傳播在台見聞，未來也將貢獻所學，持續深化台灣與拉美的合作及友誼。

外交部說明，這屆新生分別來自拉美地區國家諸如瓜地馬拉、巴拉圭、阿根廷、巴西、智利、厄瓜多及墨西哥等7國的政治及社會菁英共12人，預定於10月26日至11月1日在台接受為期7天的實體課程，之後將續以遠距線上授課，學生在完成全部課程及論文寫作與口試後，將獲頒碩士學位。

