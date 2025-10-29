花蓮光復百年古剎保安寺受災 台師大團隊投入文物修復

位於花蓮縣光復鄉的保安寺建於清光緒年間，但因馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水影響，古剎保安寺滿布泥濘，寺內珍藏百餘年的文物受泥水浸蝕，木雕構件、書畫、神像因長時間浸水產生裂痕、剝落。國立台灣師範大學攜手多所學校與專業團隊投入搶救，提供技術支援、協助災後文物檢測、修復與保存作業。

台灣文物保存協會理事長、台師大文保中心主任張元鳳提出搶救建議，在取得保安寺董事長藍洋同意後，隨即啟動搶救機制，成立「保安寺文物志工小隊」。志工團分為南北隊伍，派遣協會監事邵慶旺、理事吳慶泰二位資深修復師，於10月24至26日連假期間展開第一階段任務，包括文物攝影、檢視登錄、拓印銘文與初步清潔加固等作業。

台師大指出，第二批志工小隊將於今天再度進駐，接力展開基礎乾式清潔、神轎構件定位與試組裝等精細作業，全力確保受損文物在安全環境中妥善保存，為後續的專業修護奠定穩固基礎。

師大美術館文保中心表示，災後文物的處理需在安全環境中進行，首要任務是穩定其結構與材質狀態，避免進一步氧化、變形或生物侵蝕。希望透過台師大的研究能量與修護經驗，讓承載地方信仰的文物能被安全延續。

台師大表示，文保中心將與台灣文物保存協會合作規劃後續修護流程，包含建立修護清冊、進行材質分析與保存處理建議，並將視文物狀況安排進駐館內修護。部分需轉運的文物，將由合作單位協助以最高規格完成轉送，確保運輸過程中不受震動與環境變化影響。

張元鳳指出，無法眼睜睜的看著文物在災害中消失，當地除了保安寺之外，還有很多需要關心的文物與災民的生活記憶物，如照片、原住民文物、染織品、史料等。大學雖展現了學術界對文化永續的承諾，也讓修護專業走出校園，但若要確實連結災區需求，還需要更多單位主動投入。

台師大校長吳正己指出，希望台師大的參與，不僅能協助保安寺重建文化記憶，更能啟發更多人理解修護工作的價值，讓這份信仰與美學的精神能永續傳承。 保安寺門神先安置於其他空間，並逐一確認狀況。圖／台灣文物保存協會提供

