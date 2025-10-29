推動台灣運動新定位！中央大學辦國際青少年網賽 日本少女選手奪冠

中央大學日前首度舉辦「國際青少年網球錦標賽」，為台灣青少年好手提供國際交流舞台，同時開啟國立大學走出校園、推動台灣基層體育的先河。賽事中，2位來自日本的頂尖女單選手表現亮眼，勇奪女子單打冠亞軍，校方特別贈送「中大紅襪」棒球帽，作為國民外交祝賀。

中央大學化學工程與材料工程系教授劉正毓指出，去年此時，在中央大學網球場與體育室副教授陳政達、國際網球裁判林孟平閒聊，陳政達的一個突發奇想，促成由國立大學主辦國際青少年網球比賽，身為一位網球業餘愛好者，能親身見證這段歷程，心中除了讚嘆，更充滿由衷的敬佩。

這次國際青少年網球賽，主要目的為開拓更多的國際比賽舞台給台灣青少年網球好手與國際各國好手交流。劉正毓提到，過去台灣的大學體育多半聚焦於校內教學與學生培訓，而中央大學舉辦國際青少年網球賽，展現教育機構在推動全民運動與基層體育上可扮演的積極角色。

中央大學國際青少年網球錦標賽於10月14日舉行，並於10月25日落幕，其中2位來自日本的青少年女選手，分別在日本國內14歲以下排名為第一及第二，第二站賽事開打時，2人分別在女子單打勇奪冠軍及亞軍，表現令人驚艷，因此特別贈送「中大紅襪」的棒球帽作為國民外交，希望2人有機會成為日本網球的大谷翔平。

劉正毓表示，為期兩周的賽事中，校方對於外籍選手加以關心，選手及家長們皆給予高度評價；過程中各單位互相配合，特別是第二站賽事恰逢東北季風與颱風來襲，也順利租借室內場地，完成國際賽事。透過這樣的新模式，不僅能改善及提升校園運動設施，更能帶動地方與全國層級的運動推展，形成學校與社會運動推展之間的良性循環。 中央大學國際青少年網球錦標賽第一站女子單打冠軍為日本選手IWASA, Ayaka（中），亞軍為Audrey Kao （右）。圖／教授劉正毓提供

