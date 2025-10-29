快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

聽新聞
0:00 / 0:00

推動台灣運動新定位！中央大學辦國際青少年網賽 日本少女選手奪冠

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
中央大學國際青少年網球錦標賽於10月14日舉行，並於10月25日落幕，主要由中央大學教授團隊促成國際賽事。圖／教授劉正毓提供
中央大學國際青少年網球錦標賽於10月14日舉行，並於10月25日落幕，主要由中央大學教授團隊促成國際賽事。圖／教授劉正毓提供

中央大學日前首度舉辦「國際青少年網球錦標賽」，為台灣青少年好手提供國際交流舞台，同時開啟國立大學走出校園、推動台灣基層體育的先河。賽事中，2位來自日本的頂尖女單選手表現亮眼，勇奪女子單打冠亞軍，校方特別贈送「中大紅襪」棒球帽，作為國民外交祝賀。

中央大學化學工程與材料工程系教授劉正毓指出，去年此時，在中央大學網球場與體育室副教授陳政達、國際網球裁判林孟平閒聊，陳政達的一個突發奇想，促成由國立大學主辦國際青少年網球比賽，身為一位網球業餘愛好者，能親身見證這段歷程，心中除了讚嘆，更充滿由衷的敬佩。

這次國際青少年網球賽，主要目的為開拓更多的國際比賽舞台給台灣青少年網球好手與國際各國好手交流。劉正毓提到，過去台灣的大學體育多半聚焦於校內教學與學生培訓，而中央大學舉辦國際青少年網球賽，展現教育機構在推動全民運動與基層體育上可扮演的積極角色。

中央大學國際青少年網球錦標賽於10月14日舉行，並於10月25日落幕，其中2位來自日本的青少年女選手，分別在日本國內14歲以下排名為第一及第二，第二站賽事開打時，2人分別在女子單打勇奪冠軍及亞軍，表現令人驚艷，因此特別贈送「中大紅襪」的棒球帽作為國民外交，希望2人有機會成為日本網球的大谷翔平。

劉正毓表示，為期兩周的賽事中，校方對於外籍選手加以關心，選手及家長們皆給予高度評價；過程中各單位互相配合，特別是第二站賽事恰逢東北季風與颱風來襲，也順利租借室內場地，完成國際賽事。透過這樣的新模式，不僅能改善及提升校園運動設施，更能帶動地方與全國層級的運動推展，形成學校與社會運動推展之間的良性循環。

中央大學國際青少年網球錦標賽第一站女子單打冠軍為日本選手IWASA, Ayaka（中），亞軍為Audrey Kao （右）。圖／教授劉正毓提供
中央大學國際青少年網球錦標賽第一站女子單打冠軍為日本選手IWASA, Ayaka（中），亞軍為Audrey Kao （右）。圖／教授劉正毓提供

中央大學 日本

延伸閱讀

茂迪：日本訂單可望延續明年整年 海外比重上看7成

見民進黨青年局 日華懇：推日國高中生赴台修學旅行

運將逼蹺家少女脫衣陪酒、打手槍…抵700車資 判3年10月定讞

國旅不提供一次性備品…日本放大廳隨便拿！網嘆：台人有1通病學不來

相關新聞

國北教大師遭控頻繁偷吃、劈腿12女 校方：若違法絕不寬貸

今有媒體報導，國立台北教育大學一名許姓教師，疑似劈腿12名包括校長、出版社編輯在內的女子。校方今天表示，正了解相關情事，...

推動台灣運動新定位！中央大學辦國際青少年網賽 日本少女選手奪冠

中央大學日前首度舉辦「國際青少年網球錦標賽」，為台灣青少年好手提供國際交流舞台，同時開啟國立大學走出校園、推動台灣基層體...

台師大攜美名校培訓英語授課 打造雙語教育典範

台師大舉辦雙語合作系列活動，展示與美國德州大學奧斯汀分校合作移地訓練計畫的培訓成果，以及台師大的在地EMI（英語授課）增...

小王子玫瑰花園現蹤東海大學 黃騰輝兩萬株玫瑰獻禮母校

東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」將於11月1日揭幕，目前小王子雕塑已進駐園區，小王子玫瑰園緊鄰東海湖，以兩萬株玫瑰構...

影／高科大校園出現「踢車怪人」 學生怒罵沒品、校方將追查

高雄科技大學近日傳出疑似怪人踢車事件，有學生停放在校園內機車棚的重機被人惡意踢倒，照片與影片流出後在社群媒體引發熱議，不...

藝術家曲德義驟逝享壽73歲 北藝大追悼：一生始終以教育為志業

台北藝術大學美術學系名譽教授、藝術家曲德義昨天下午因突發性身體狀況驟逝，享壽73歲。親友昨晚以他的臉書發文，「未帶太多痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。