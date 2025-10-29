教部與22所世界頂尖大學合作 獎學金甄選簡章公布
教育部與22所世界頂尖大學合作，每年每校提供3到5個獎助名額，115年獎學金簡章已公告，今年11月10日起開放報名，至12月3日中午12時截止。
教育部今天發布新聞稿，自民國99年與英國劍橋大學議定共同設置「台灣劍橋大學獎學金」後，每年陸續新增與1至2所世界百大，113年再添與加拿大多倫多大學新完成簽署獎學金合作協議書，目前共與22所大學合作，提供台灣優秀學子攻讀博士學位獎學金。
教育部指出，這項獎學金每年每校提供3到5個獎助名額，由雙方平均分攤學費、生活費等獎助經費，獎助期限最長4年，至今已累計446人受獎。
依簡章規定，申請者須於各校申請入學期限前，提出博士班入學許可申請，並於教育部獎學金報名受理期限內到「教育部公費留學與各項獎學金報名資訊網」線上報名。教育部審查後預計於115年3月至6月間陸續公告各校錄取結果。相關資訊可參考上述網站。
