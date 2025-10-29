快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

教部與22所世界頂尖大學合作 獎學金甄選簡章公布

中央社／ 台北29日電

教育部與22所世界頂尖大學合作，每年每校提供3到5個獎助名額，115年獎學金簡章已公告，今年11月10日起開放報名，至12月3日中午12時截止。

教育部今天發布新聞稿，自民國99年與英國劍橋大學議定共同設置「台灣劍橋大學獎學金」後，每年陸續新增與1至2所世界百大，113年再添與加拿大多倫多大學新完成簽署獎學金合作協議書，目前共與22所大學合作，提供台灣優秀學子攻讀博士學位獎學金。

教育部指出，這項獎學金每年每校提供3到5個獎助名額，由雙方平均分攤學費、生活費等獎助經費，獎助期限最長4年，至今已累計446人受獎。

依簡章規定，申請者須於各校申請入學期限前，提出博士班入學許可申請，並於教育部獎學金報名受理期限內到「教育部公費留學與各項獎學金報名資訊網」線上報名。教育部審查後預計於115年3月至6月間陸續公告各校錄取結果。相關資訊可參考上述網站。

教育部 名額 劍橋

延伸閱讀

僑生專班全盤性輔導老師負擔重 全教總籲教育部檢討、提高保障

搶AI人才 華為發全球招募令 騰訊祭獎學金 京東推天才計畫

田徑／張啟震獎學金捐200萬 長跑新星簡子傑受惠

台灣與華語獎學金計畫 吸引逾80國外籍生來台學習

相關新聞

國北教大師遭控頻繁偷吃、劈腿12女 校方：若違法絕不寬貸

今有媒體報導，國立台北教育大學一名許姓教師，疑似劈腿12名包括校長、出版社編輯在內的女子。校方今天表示，正了解相關情事，...

推動台灣運動新定位！中央大學辦國際青少年網賽 日本少女選手奪冠

中央大學日前首度舉辦「國際青少年網球錦標賽」，為台灣青少年好手提供國際交流舞台，同時開啟國立大學走出校園、推動台灣基層體...

台師大攜美名校培訓英語授課 打造雙語教育典範

台師大舉辦雙語合作系列活動，展示與美國德州大學奧斯汀分校合作移地訓練計畫的培訓成果，以及台師大的在地EMI（英語授課）增...

小王子玫瑰花園現蹤東海大學 黃騰輝兩萬株玫瑰獻禮母校

東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」將於11月1日揭幕，目前小王子雕塑已進駐園區，小王子玫瑰園緊鄰東海湖，以兩萬株玫瑰構...

影／高科大校園出現「踢車怪人」 學生怒罵沒品、校方將追查

高雄科技大學近日傳出疑似怪人踢車事件，有學生停放在校園內機車棚的重機被人惡意踢倒，照片與影片流出後在社群媒體引發熱議，不...

藝術家曲德義驟逝享壽73歲 北藝大追悼：一生始終以教育為志業

台北藝術大學美術學系名譽教授、藝術家曲德義昨天下午因突發性身體狀況驟逝，享壽73歲。親友昨晚以他的臉書發文，「未帶太多痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。