國北教大師遭控頻繁偷吃、劈腿12女 校方：若違法絕不寬貸
今有媒體報導，國立台北教育大學一名許姓教師，疑似劈腿12名包括校長、出版社編輯在內的女子。校方今天表示，正了解相關情事，若有違反法令或教職員服務相關規範，學校絕對不寬貸。
《鏡週刊》今天報導，國北教大一名許姓教師常到各地演講，指導國小老師如何備課，但多名女子出面爆料，指許頻繁偷吃甚至劈腿12女，協同女子到飯店或雙方住處過夜，足跡遍及飯店、溫泉旅館及雙方住處，曾於5天內跟3名不同女子過夜。
國北教大表示，已注意到各媒體對許姓老師相關報導，學校對教師品格與行為一向秉持嚴謹要求，因報導涉及當事人名譽及校譽，學校將本於尊重個人隱私與程序正義的立場，依法依程序了解、處理。
國北教大也說，正針對相關情事進行初步了解，倘經查證有違反法令或教職員服務相關規範，學校將依規定議處，絕不寬貸。也同時呼籲外界應尊重事實查證，避免擴散未經證實之內容，以維護當事人權益及校譽。
