政大校長李蔡彥教育創新 韓成均館大學頒名譽博士
政治大學校長李蔡彥近日獲頒韓國成均館大學名譽教育學博士學位，成為該校創校以來第100位名譽博士，這項殊榮也肯定李蔡彥於教育創新與跨國交流的貢獻。
政治大學今天發布新聞稿指出，韓國成均館大學創立於1398年，為韓國歷史最悠久的高等學府，辦學理念「修己治人」，兼容儒家哲學與現代科技發展精神；成均館大學現為韓國三星集團投資，長期與產業界緊密合作，於商管、半導體、資通訊、生醫等領域表現傑出。
政大表示，兩校情誼可追溯至1964年簽署校級學術合作協議，至今持續推動師生交換計畫；政大校長李蔡彥獲頒成均館大學名譽教育學博士學位，不僅是肯定李蔡彥於教育創新與跨國交流的貢獻，也象徵兩校逾一甲子的深厚情誼。
李蔡彥表示，成均館大學是政大締結的第1所海外姊妹校，「可謂是政大的初戀」；自1964年締約以來，兩校攜手相伴逾60年，並持續兩校互頒名譽博士的傳統，除彰顯彼此在高教的長期耕耘，也鞏固穩定且深厚的學術合作關係。
成均館大學總長劉址範指出，肯定李蔡彥於數位教育領域的前瞻研究，以「數位賦能」為願景，在堅守人文社會傳統的基礎上，實踐融合尖端科技的教育典範，引領政大邁向數位轉型新里程。
