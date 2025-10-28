台師大攜美名校培訓英語授課 打造雙語教育典範

快訊

中央社／ 台北28日電
台師大舉辦「EMI教師專業發展成果研討會」，並邀請美國德州大學奧斯汀分校與哥倫比亞大學師範學院兩大國際培訓團隊參與，並於會中分享EMI培訓成果。（台師大提供）
台師大舉辦雙語合作系列活動，展示與美國德州大學奧斯汀分校合作移地訓練計畫的培訓成果，以及台師大的在地EMI（英語授課）增能課程等，希望打造雙語教育新典範。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大EMI教學資源中心10月舉辦「塑造雙語合作的未來：教學與學習研究」系列活動，透過雙語聯盟圓桌會議、AI口說應用工作坊、研討會等，展現台灣高教推動英語授課教師專業發展的多元成果與國際合作，全台教師、學者近300人參與。

台師大提到，此次還邀請美國德州大學奧斯汀分校與哥倫比亞大學師範學院等兩大國際培訓團隊親臨參與，活動包括教師開放課堂、分享教學策略，並於課後共同議課反思，形成良性交流循環。

此次活動亮點之一為OUTA移地訓練計畫，課程由台師大與德州大學奧斯汀分校語言中心主任共同開發，以「做中學」為核心理念，整合課程參與、教學實作與專業對話，參訓教師透過赴美觀摩10多門課程、微型試教與返台後共備觀課，深化理論與實務融合。

另一亮點是「TC–NTNU EMI教師專業發展課程」，由哥倫比亞大學師範學院國際外語師資教育中心主任領軍，課程聚焦需求診斷、行動研究與跨文化溝通，強化教師作為研究者與實踐者的雙重角色，6月於紐約展開兩週培訓後，10月則在台展開觀課巡迴。

台師大也自辦36小時在地EMI增能課程，導入AI口說訓練平台，教師可模擬學生口語表現並獲得即時分析，提升教學互動與語言支援設計；同時在研討會期間舉辦AI應用工作坊，展示如何將AI融入課程設計與課堂反饋。

