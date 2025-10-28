小王子玫瑰花園現蹤東海大學 黃騰輝兩萬株玫瑰獻禮母校

東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」將於11月1日揭幕，目前小王子雕塑已進駐園區，小王子玫瑰園緊鄰東海湖，以兩萬株玫瑰構成兩朵巨大玫瑰造型，成為東海70周年後最具浪漫意涵的人文與景觀新地標。

東海大學校長張國恩表示，小王子玫瑰園由傑出校友、藝術家黃騰輝全額捐贈。過去一年他親自投入，從土地整建到玫瑰種植的所有過程，讓經典文學與藝術美學在母校土壤上扎根，以具體行動凝聚校友跨世代的愛校情感。

值得一提的是，即將揭幕的玫瑰園由黃騰輝親自創作兩座小王子雕塑，分別承載愛與守護的寓意。第一座「小王子」獨立立像，是依照作者聖修伯里筆下的小王子形象，以1.68米身高比例雕塑而成，他靜靜凝望整片花園，象徵每一位來訪者都能找到心中珍視的一朵玫瑰。

第二座「小王子擁抱狐狸」重現經典情節，象徵馴養與信任的約定，提醒世人唯有以心與愛為眼，才能看見最重要的事物。

黃騰輝表示，從去年9月迄今整整一年，在東海這片紅土上種出一座玫瑰園，比他想像的艱難十倍。但夢想總會有許多挑戰，玫瑰園終於要開園了。

黃騰輝感性分享說，這座花園的設計是兩朵玫瑰。一朵獻給我的母校東海大學70周年的生日禮物；另一朵獻給陪他一生追尋愛與信念的小王子。

張國恩表示，玫瑰園象徵東海以博雅為根的教育信念，讓求真、篤信、力行的校訓與美感在校園中具象綻放，為教育注入前行的力量。

東海大學總務長許和捷說，玫瑰園的施工充滿挑戰，未來將以專業維管，讓這片花園成為融合永續、生態與美育的重要場域。

公共事務暨校友服務處處長黃兆璽表示，當初募款時黃騰輝一句毫不猶豫的「我來做」，讓人深刻感受東海人最真摯的情誼。如今小王子迎向風與陽光，也象徵這份愛與信念將陪伴校園世代前行。 東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」即將於11月1日揭幕，象徵捐贈者古典玫瑰園創辦人黃騰輝期盼「讓世界充滿愛」的真摯祝福。圖/東海大學提供

