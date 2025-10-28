快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

小王子玫瑰花園現蹤東海大學 黃騰輝兩萬株玫瑰獻禮母校

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
玫瑰園象徵東海以博雅為根的教育信念，讓求真、篤信、力行的校訓與美感在校園中具象綻放，為教育注入前行的力量。圖/東海大學提供
玫瑰園象徵東海以博雅為根的教育信念，讓求真、篤信、力行的校訓與美感在校園中具象綻放，為教育注入前行的力量。圖/東海大學提供

東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」將於11月1日揭幕，目前小王子雕塑已進駐園區，小王子玫瑰園緊鄰東海湖，以兩萬株玫瑰構成兩朵巨大玫瑰造型，成為東海70周年後最具浪漫意涵的人文與景觀新地標。

東海大學校長張國恩表示，小王子玫瑰園由傑出校友、藝術家黃騰輝全額捐贈。過去一年他親自投入，從土地整建到玫瑰種植的所有過程，讓經典文學與藝術美學在母校土壤上扎根，以具體行動凝聚校友跨世代的愛校情感。

值得一提的是，即將揭幕的玫瑰園由黃騰輝親自創作兩座小王子雕塑，分別承載愛與守護的寓意。第一座「小王子」獨立立像，是依照作者聖修伯里筆下的小王子形象，以1.68米身高比例雕塑而成，他靜靜凝望整片花園，象徵每一位來訪者都能找到心中珍視的一朵玫瑰。

第二座「小王子擁抱狐狸」重現經典情節，象徵馴養與信任的約定，提醒世人唯有以心與愛為眼，才能看見最重要的事物。

黃騰輝表示，從去年9月迄今整整一年，在東海這片紅土上種出一座玫瑰園，比他想像的艱難十倍。但夢想總會有許多挑戰，玫瑰園終於要開園了。

黃騰輝感性分享說，這座花園的設計是兩朵玫瑰。一朵獻給我的母校東海大學70周年的生日禮物；另一朵獻給陪他一生追尋愛與信念的小王子。

張國恩表示，玫瑰園象徵東海以博雅為根的教育信念，讓求真、篤信、力行的校訓與美感在校園中具象綻放，為教育注入前行的力量。

東海大學總務長許和捷說，玫瑰園的施工充滿挑戰，未來將以專業維管，讓這片花園成為融合永續、生態與美育的重要場域。

公共事務暨校友服務處處長黃兆璽表示，當初募款時黃騰輝一句毫不猶豫的「我來做」，讓人深刻感受東海人最真摯的情誼。如今小王子迎向風與陽光，也象徵這份愛與信念將陪伴校園世代前行。

東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」即將於11月1日揭幕，象徵捐贈者古典玫瑰園創辦人黃騰輝期盼「讓世界充滿愛」的真摯祝福。圖/東海大學提供
東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」即將於11月1日揭幕，象徵捐贈者古典玫瑰園創辦人黃騰輝期盼「讓世界充滿愛」的真摯祝福。圖/東海大學提供

延伸閱讀

東海大學誕生小王子玫瑰花園 黃騰輝2萬朶玫瑰獻禮母校

熬夜肌翻身！玻色因×玫瑰PDRN，一罐撐過整個秋冬的「澎、彈、潤、亮」

「先喝道」買1送1！全台門市「3大夯品買一送一」連3天 賞花新聖地「東海玫瑰園」這日開園

東海大學老師扮「鬼修女」上課...網友直呼會做惡夢 校方說明了

相關新聞

藝術家曲德義驟逝享壽73歲 北藝大追悼：一生始終以教育為志業

台北藝術大學美術學系名譽教授、藝術家曲德義昨天下午因突發性身體狀況驟逝，享壽73歲。親友昨晚以他的臉書發文，「未帶太多痛...

影／高科大校園出現「踢車怪人」 學生怒罵沒品、校方將追查

高雄科技大學近日傳出疑似怪人踢車事件，有學生停放在校園內機車棚的重機被人惡意踢倒，照片與影片流出後在社群媒體引發熱議，不...

小王子玫瑰花園現蹤東海大學 黃騰輝兩萬株玫瑰獻禮母校

東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」將於11月1日揭幕，目前小王子雕塑已進駐園區，小王子玫瑰園緊鄰東海湖，以兩萬株玫瑰構...

東海大學誕生小王子玫瑰花園 黃騰輝2萬朶玫瑰獻禮母校

東海大學全新打造的「東海小王子玫瑰園」將於11月1日揭幕，目前小王子雕塑已進駐園區，象徵捐贈者「古典玫瑰園」創辦人黃騰輝...

讀文組碩比較輕鬆？陽交大生坦言沒感受到壓力 網揭最大挑戰「不是論文」

讀文組碩士真的比較輕鬆？一位陽明交大的碩士生在Dcard上好奇發問，他以自身體感作為參考，認為「目前沒感受到什麼壓力」。貼文發布後也引起網友討論，許多文組研究生笑稱…

淡水區淡江大學機器人研發團隊 成績亮眼享譽國際

淡江大學機器人研發團隊，今年以亮眼成績邁向國際，在韓國大邱舉辦的「2025年FIRA機器人世界盃與峰會」，電機工程學系領軍的團隊，憑藉自主設計的第11代小型人形機器人，在「人形機器人組」全能賽中擊敗來自全球24支勁旅，榮獲冠軍，這也是團隊自2007年以來第14度在全能賽封王。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。