小王子玫瑰花園現蹤東海大學 黃騰輝兩萬株玫瑰獻禮母校
東海大學全新打造「東海小王子玫瑰園」將於11月1日揭幕，目前小王子雕塑已進駐園區，小王子玫瑰園緊鄰東海湖，以兩萬株玫瑰構成兩朵巨大玫瑰造型，成為東海70周年後最具浪漫意涵的人文與景觀新地標。
東海大學校長張國恩表示，小王子玫瑰園由傑出校友、藝術家黃騰輝全額捐贈。過去一年他親自投入，從土地整建到玫瑰種植的所有過程，讓經典文學與藝術美學在母校土壤上扎根，以具體行動凝聚校友跨世代的愛校情感。
值得一提的是，即將揭幕的玫瑰園由黃騰輝親自創作兩座小王子雕塑，分別承載愛與守護的寓意。第一座「小王子」獨立立像，是依照作者聖修伯里筆下的小王子形象，以1.68米身高比例雕塑而成，他靜靜凝望整片花園，象徵每一位來訪者都能找到心中珍視的一朵玫瑰。
第二座「小王子擁抱狐狸」重現經典情節，象徵馴養與信任的約定，提醒世人唯有以心與愛為眼，才能看見最重要的事物。
黃騰輝表示，從去年9月迄今整整一年，在東海這片紅土上種出一座玫瑰園，比他想像的艱難十倍。但夢想總會有許多挑戰，玫瑰園終於要開園了。
黃騰輝感性分享說，這座花園的設計是兩朵玫瑰。一朵獻給我的母校東海大學70周年的生日禮物；另一朵獻給陪他一生追尋愛與信念的小王子。
張國恩表示，玫瑰園象徵東海以博雅為根的教育信念，讓求真、篤信、力行的校訓與美感在校園中具象綻放，為教育注入前行的力量。
東海大學總務長許和捷說，玫瑰園的施工充滿挑戰，未來將以專業維管，讓這片花園成為融合永續、生態與美育的重要場域。
公共事務暨校友服務處處長黃兆璽表示，當初募款時黃騰輝一句毫不猶豫的「我來做」，讓人深刻感受東海人最真摯的情誼。如今小王子迎向風與陽光，也象徵這份愛與信念將陪伴校園世代前行。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言