影／高科大校園出現「踢車怪人」 學生怒罵沒品、校方將追查

高雄科技大學近日傳出疑似怪人踢車事件，有學生停放在校園內機車棚的重機被人惡意踢倒，照片與影片流出後在社群媒體引發熱議，不少網友留言痛批「太沒品」、「根本校園怪人」。

根據畫面顯示，校園機車停車棚旁有輛重機倒在地上，車殼明顯受損，旁邊幾名學生站在一旁查看，另一處停車棚內車輛也有數台車被推倒在地，學生將影片上傳社群平台，發文表示「出事啦」；另一段畫面則冠上「怎麼有踢摩托車怪人」的標題，引發校園熱議。

事件曝光後，學生留言表示，該校近來已發生不只一起類似情況，懷疑有人故意破壞停放中的機車，有網友指出，附近馬路上也曾見重機被踢倒，還有人回應「原本想拍影片幫忙扶車，但看到車主回來就不用了」。

有人認為此種行為不可取「他是專挑重機踢嗎？」、「這種人心態有問題」、「學校應該調監視器抓人」也有學生擔心校園治安「開這間學校都不安心了」、「我猜他家人不幫他買機車」也有學生指，該校機車棚並未全面設置監視器，呼籲學校強化安全防護，避免類似破壞事件再發生。

目前校方尚未有正式回應，校園車主們也紛紛提醒彼此停車前先確認角落有無可疑的人，學生則呼籲車主盡快報警，調閱錄影監視器影像追查肇事者身分，讓這起「踢車疑案」盡快水落石出。 高雄科技大學近日傳出疑似怪人踢車事件，有學生停放在校園內機車棚的重機被人惡意踢倒。圖／翻攝自Threads 高雄科技大學近日傳出疑似怪人踢車事件，有學生停放在校園內機車棚的重機被人惡意踢倒。圖／翻攝自Threads 高雄科技大學近日傳出疑似怪人踢車事件，有學生停放在校園內機車棚的重機被人惡意踢倒。圖／翻攝自Threads

