東海大學誕生小王子玫瑰花園 黃騰輝2萬朶玫瑰獻禮母校

東海大學全新打造的「東海小王子玫瑰園」將於11月1日揭幕，目前小王子雕塑已進駐園區，象徵捐贈者「古典玫瑰園」創辦人黃騰輝期盼「讓世界充滿愛」的真摯祝福。小王子玫瑰園緊鄰東海湖，以2萬朵玫瑰構成兩朵巨大玫瑰造型，將成為東海70週年後，最具浪漫意涵的人文與景觀新地標。

東海校長張國恩表示，小王子玫瑰園由傑出校友、藝術家黃騰輝全額捐贈。過去一年他親自投入，從土地整建到玫瑰種植的所有過程，讓經典文學與藝術美學在母校土壤上扎根，以具體行動凝聚校友跨世代的愛校情感。

值得一提的是，即將揭幕的玫瑰園，由黃騰輝親自創作的兩座小王子雕塑，分別承載愛與守護的寓意。第一座〈小王子〉立像，依原著作者聖修伯里1.68公尺身高等比例雕塑而成，他靜靜凝望整片花園，象徵每一位來訪者都能找到心中珍視的一朵玫瑰。

第二座〈小王子擁抱狐狸〉，重現經典情節，象徵馴養與信任的約定，提醒世人唯有以心與愛為眼，才能看見最重要的事物。

黃騰輝表示：「距離開園只剩下一星期了，其實心中一直都非常忐忑。從去年9月到如今，整整一年，在東海大學這片紅土上種出一座玫瑰園，比我想像的艱難十倍。但夢想總是會有許多的挑戰，玫瑰園終於要開園了。」

他感性分享：「這座花園的設計是兩朵玫瑰。一朵獻給我的母校東海大學70週年生日禮物；另一朵，獻給陪伴我一生追尋愛與信念的小王子。祈願風與陽光都成為祝福，讓這萬朵玫瑰在東海和台中這座城市永遠盛開。」

張國恩表示，玫瑰園象徵東海以博雅為根的教育信念，讓求真、篤信、力行的校訓與美感在校園中具象綻放，為教育注入前行的力量。總務長許和捷指出，玫瑰園的施工充滿挑戰，未來將以專業維管，讓這片花園成為融合永續、生態與美育的重要場域。

公共事務暨校友服務處長黃兆璽表示，當初募款時黃騰輝校友一句毫不猶豫的「我來做」，讓人深刻感受東海人最真摯的情誼。如今小王子迎向風與陽光，也象徵這份愛與信念將陪伴校園世代前行。

玫瑰園將於11月1日上午10點舉行揭幕典禮，結合東海70週年校慶與牛奶節活動盛大登場。這不僅是一座玫瑰園，更是一個屬於小王子的平行祕密宇宙。期盼「東海小王子的玫瑰園」成為師生、校友與台中人共同的情感地標。 玫瑰園象徵東海以博雅為根的教育信念，為教育注入前行的力量。東海大學提供 雕塑由黃騰輝創作，兩座小王子雕塑分別承載愛與守護的寓意。東海大學提供

