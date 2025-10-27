金大遴選2傑出校友 李光杏熱心公益、洪念慈奉獻民航　

國立金門大學創校29年以來，已培育超過1萬5千名優秀校友，活躍於各行各業。為表彰校友在專業領域及社會服務上的卓越貢獻，金大傑出校友遴選委員會今天評選出營建工程科第1屆（88年畢）李光杏與企管系第4屆（92年畢）洪念慈，榮獲114年度傑出校友。金大指出，兩位校友分別在企業經營與公共服務領域表現亮眼，展現母校「專業、服務、創新」的精神，堪為在校學弟妹的典範。

金大指出，李光杏兼具營建與企管專長，現任駿益營造公司負責人，長年以「立足金門、服務社會」為理念，深耕地方建設與社區發展，對金門公共工程品質提升貢獻卓著。除事業成就突出，他更熱心教育公益，曾連任中正國小及金城國中家長會會長，積極推動校務發展與家校合作，為學子打造良好學習環境。

他亦曾擔任金大校友會理事長，致力凝聚校友情誼與母校連結，協助推動校務建設；李光杏長期投入公益，獲頒「全國社會優秀青年」，並歷任國際獅子會金門獅子會會長、分區主席與專區主席，推動多項慈善活動，關懷弱勢族群；同時擔任金門縣射擊委員會主委與救國團縣團委會指導委員，積極倡導運動與青年培育，展現社會領導風範。

洪念慈則是金大企管系傑出代表，公職生涯長達40年，於今年7月自交通部民航局金門航空站主任職務榮退；他自基層歷練，歷任組員、專員、組長至主任，推動多項便民與創新措施，包括餐飲賣店進駐、國際包機首航、小三通行李直掛、免稅商店與郵局設立等，顯著提升旅客體驗。

他主導設立的全國首創「聯合候補櫃檯」制度，榮獲交通部創新服務獎，並入選第二屆政府服務獎，成為金門航空站創新典範。無論是SARS、新冠疫情或濃霧季、連假疏運等艱難時刻，洪念慈皆親自坐鎮指揮，帶領團隊穩定運作，展現卓越領導力與高度使命感，深獲地方與旅客肯定。

金門大學表示，校長陳建民將於11月4日校慶大會上親自頒獎給2傑出校友，李光杏與洪念慈的事蹟不僅為母校爭光，更體現金大人回饋社會、勇於創新的精神；未來學校將持續發揮教育影響力，激勵學子秉持專業與服務理念，為國家與社會進步貢獻力量。 金門航空站前主任洪念慈則是金大企管系傑出代表，公職生涯長達40年，他主導設立的全國首創「聯合候補櫃檯」制度，榮獲交通部創新服務獎，並入選第二屆政府服務獎，成為金門航空站創新典範。記者蔡家蓁／攝影

商品推薦