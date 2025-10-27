淡水區淡江大學機器人研發團隊 成績亮眼享譽國際

淡江大學機器人研發團隊，今年以亮眼成績邁向國際，在韓國大邱舉辦的「2025年FIRA機器人世界盃與峰會」，電機工程學系領軍的團隊，憑藉自主設計的第11代小型人形機器人，在「人形機器人組」全能賽中擊敗來自全球24支勁旅，榮獲冠軍，這也是團隊自2007年以來第14度在全能賽封王。

除了國際賽事屢獲佳績，淡江機器人團隊在國內競賽也展現堅強實力。電機系「使用前請詳閱說明書」團隊日前在「第四屆全國智慧製造應用競賽」中，以AI影像辨識、機械手臂與數位孿生技術，開發出能自動完成找藥、取藥與包裝的智慧系統，勇奪「AI創新組金獎」與「最佳人氣獎」雙料榮耀。

淡江大學AI創智學院長李宗翰表示，未來會以今年完成的120公分大型人形機器人為基礎，進一步申請國科會人工智慧機器人計畫，持續開發更高階的五指靈巧手與大型人形機器人，期望在不久的將來，與國際頂尖團隊並駕齊驅，成為台灣智慧機器人產業的重要推動力量。

