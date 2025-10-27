淡水區淡江大學機器人研發團隊 成績亮眼享譽國際
淡江大學機器人研發團隊，今年以亮眼成績邁向國際，在韓國大邱舉辦的「2025年FIRA機器人世界盃與峰會」，電機工程學系領軍的團隊，憑藉自主設計的第11代小型人形機器人，在「人形機器人組」全能賽中擊敗來自全球24支勁旅，榮獲冠軍，這也是團隊自2007年以來第14度在全能賽封王。
除了國際賽事屢獲佳績，淡江機器人團隊在國內競賽也展現堅強實力。電機系「使用前請詳閱說明書」團隊日前在「第四屆全國智慧製造應用競賽」中，以AI影像辨識、機械手臂與數位孿生技術，開發出能自動完成找藥、取藥與包裝的智慧系統，勇奪「AI創新組金獎」與「最佳人氣獎」雙料榮耀。
淡江大學AI創智學院長李宗翰表示，未來會以今年完成的120公分大型人形機器人為基礎，進一步申請國科會人工智慧機器人計畫，持續開發更高階的五指靈巧手與大型人形機器人，期望在不久的將來，與國際頂尖團隊並駕齊驅，成為台灣智慧機器人產業的重要推動力量。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言