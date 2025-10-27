讀文組碩比較輕鬆？陽交大生坦言沒感受到壓力 網揭最大挑戰「不是論文」
讀文組碩士真的比較輕鬆？一位陽明交大的碩士生在Dcard上好奇發問，他以自身體感作為參考，認為「目前沒感受到什麼壓力」。貼文發布後也引起網友討論，許多文組研究生笑稱「壓力比想像中小」，認為能依興趣學習、生活步調自由，也有人坦言「文組碩最大的壓力應該是經濟吧，其他還好」。
一位就讀陽明交通大學的網友在Dcard研究所版發文，直接拋出一句提問「讀文組碩的大家壓力會很大嗎？」原PO表示，目前自己在讀中，由於尚未開始撰寫論文，所以「目前沒感受到什麼壓力」，只好找找兼職工作，讓自己忙一點、有點事做。
貼文曝光後，引來不少過來人留言討論，有人直呼壓力比想像中小，形容「輕鬆愉悅」、「不會欸，不如說是讀興趣的，平常還能出國玩，跟同學與教授都處得蠻好」、「畢業不難，出來找工作才難」、「我自己覺得不會，每天準時11點前睡覺，兩年順利畢業。看看理組同學直接不睡覺、內分泌失調，我整個嚇爛」。
也有人笑稱自己「痛並快樂著」，表示「文組碩最大的壓力應該是經濟吧，其他還好」、「超累，但讀興趣的所以也很爽，超M」、「還可以，看開了就很自由」。
不過當然也有網友認為壓力仍不小：「樓上都好快樂，我逆風一下，文獻讀到快吐血」、「（壓力）大，畢業後怕還是一樣是個垃圾」、「我要讀到吐了…還是你幫我看文獻」、「我讀四年，前兩年沒什麼壓力，第三年找指導教授、寫proposal才開始焦慮，直到口試完才鬆一口氣」、「壓力都是身邊人給的，當家人、朋友、甚至流浪狗、流浪貓都問你為什麼還沒畢業時，壓力就來了」。
