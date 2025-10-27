2子女科系差很大！爸規劃遺產苦惱「給誰多一點」 網急勸：別害孩子反目

遺產該依科系分？一位家長近日在網上發文，指出自己膝下有兩名子女，分別就讀不同科系，不過他們未來經濟實力恐有落差，因此對遺產分配感到兩難。貼文引發熱議，有人主張「維持公平才是家和的關鍵」，也有人認為「應看實際狀況調整」。更有網友指出，科系並非收入的絕對指標，強調「學歷不等於成就」，提醒父母別被眼前的差距左右決定。

一位家長近日在臉書社團「家有大學生」發文表示，自己目前育有兩名子女，不過由於兩人就讀的科系與未來發展方向不同，在未來收入潛力恐有懸殊，眼見自己開始規畫遺產分配，他坦言相當苦惱，於是上網請益：「父母該如何安排遺產部分？會給比較難賺錢的多一點嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論。多數人建議維持公平分配，認為父母的決定會直接影響手足關係與家庭和諧，「不會，就是公平，不要未來讓手足反目，孩子最終爭的是父母的愛公不公平」、「應該公平，兩個孩子會因為遺產分配不均，少拿的會埋怨對方，導致互不往來」、「我家族長輩的經驗是，一個覺得反正賺少爸媽會補貼，直接躺平啃老；一個覺得爸媽偏心，能跑多遠跑多遠。後來兩兄弟為了爸媽遺產上法院，吵得不死不休。維持公平，真的是家和的關鍵」。

但也有網友提出不同看法，認為應視情況而定，「孩子都成年了，若金額差異很大，建議要跟孩子們討論，免得將來怨你們」、「別把你的錢留到死，就沒有這個困擾了」、「現在會均分，等孩子以後工作時再看情況」、「你想怎麼分都行，但不要情勒賺多的一方要照顧賺少的，兄弟爬山各自努力，孩子是自己的不是賺多的那個生的，兄弟願意幫是情義，父母做多了是偏心」、「誰比較孝順，自然給誰多一點！遺產是老子賺的，誰對我好，誰多拿一點；都對我不好？ㄧ毛都別想分。另外建議一定要提早立好遺囑，壞人自己當，免得死後兄弟姐妹爭家產，老死不相往來」。

此外，不少人也指出，科系、學校未必決定未來的經濟能力或出路，強調「以後的事很難說，學歷好，並不代表薪資高；學歷不好，不代表不會賺，是我的孩子，我都公平」、「現在如何判斷科系賺錢差異？台大電機的未來也沒有人保證就會一定比高職生好喔」、「讀頂大又不見得一定賺很多錢，反之一般科大、普大也不見得賺少錢啊，公平吧」、「你在懲罰努力的孩子嗎？而且你怎麼知道那個讀沒用科系的人，將來不會有幸運和機會來臨」、「我家唸文科的比唸工科的薪水還多，不過可能唸工科才剛剛工作，唸文科的已經工作4年了，你很難說唸文科的發展一定不好。我們家在房產、資產都要公平分配，兒子女兒都一樣」。

