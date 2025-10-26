科技創新與人文關懷 靜宜台文系開「城市敘事．AI賦能」課程　

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜台文系「城市敘事．AI賦能」課程，培育跨域AI人文力，融入社會關懷新視野。圖／靜宜大學提供
靜宜大學推動跨域與實務導向課程，鼓勵各學系結合科技創新與人文關懷，發展具特色教學模式，其中台灣文學系開設的「城市敘事．AI賦能」課程，以人文與科技融合為核心，結合田野調查、AI協作與影像敘事，讓學生在數位時代理解文化、轉譯故事，以科技力量為地方文化永續保存注入新契機。

靜宜台文系主任申惠豐表示，課程以「人文×科技」為核心，帶領學生走入台中城中區進行田野探索，蒐集城市文化素材後轉化為數位資料庫，再運用生成式AI進行主題構思與文本生成，最後以影像工坊呈現成果。學生在過程中培養數位應用與敘事創作能力，更深化文化觀察與批判思維，體現數位人文的跨域精神。

申惠豐說，課程的關鍵在於「AI素養」的養成。學生需理解人工智慧的原理、潛能與限制，並在人機協作中保持人文關懷與思辨視角。他強調，人文與科技並非對立，而是相輔相成；唯有人文精神的引導，科技才能發揮真正價值。

台文系一年級吳姓學生分享說，田野調查讓她看見台中不同角落的故事，尤其在問題設計、街頭訪談到資料統整與文字撰寫的歷程中，找到科技與人文之間的新連結。AI讓文化的故事重新被看見，也啟發她思考過去與未來的意義。

靜宜大學整合人文與資訊領域資源，成立「數位人文跨域課群」，課程涵蓋大數據分析、資料探勘、資料視覺化、沉浸式計算、數位典藏與AI應用等面向，協助學生培養跨域整合與創新實作能力。此課群在強化學生的時代競爭力，更展現大學落實社會關懷與文化責任的具體行動。

靜宜大學推動跨域與實務導向課程，鼓勵各學系結合科技創新與人文關懷，發展具特色的教學模式。圖／靜宜大學提供
